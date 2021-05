Szeptembertől már a harmadik oltást adják az Egyesült Királyságban

Még nem döntötték el, kinek kell megkapnia, és azt sem, hogy milyen vakcinát adnak be azoknak, akikről a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) vezetője végül azt mondja, szeptembertől megint sorba kell állniuk, ezúttal a koronavírus elleni oltás harmadik dózisáért – írja a Sky News. A lap feltételezi, hogy

az emlékeztető oltás elsőként az ötven év felettiek számára lesz elérthető, már szeptembertől.

Az Egyesült Királyságban már több mint 50 millió adag koronavírus elleni vakcinát adtak be, ezzel az uniós átlagnál kétszer nagyobb átoltottságot sikerült elérniük. Ezért sem meglepő, hogy az NHS vezetője, Chris Whitty már az emlékeztető oltások kampányát szervezi.

Egyelőre nincs döntés arról, hogy a melyik vakcinákat alkalmaznák a harmadik oltásra. Az Egyesült Királyság 60 millió adagot kötött le a Pfizer/BioNtech oltásából erre a célra; az AstraZeneca pedig az Oxfordi Egyetemmel együttműködve az oltás egy a koronavírus új variánsai ellen is hatékony változatán dolgozik, ahogy a Moderna is, ahol szintén folyamatban van az eredeti formula átalakítása annak érdekében, hogy a már azonosított mutációk ellen is védelmet nyújtson az oltás. A Novavaxról már tudható, hogy például a brit mutáns mellett a dél-afrikai variáns ellen is nagyon hatékony, így ez a vakcina is szóba kerülhet. Emellett a Skóciában fejlesztett Valneva vakcina is a jelöltek között van – közölte a koronavírus elleni oltásokért felelős brit államtitkár, Nadim Zahawi a BBC Breakfastnak adott interjúban.

Az NHS vezetője elmondta, arra készülnek, hogy a brit lakosság egy része számára évenkénti emlékeztető oltásra lesz szükség, ennek érdekében pedig jelentős

fejlesztéseket kezdenek a Salisbury melletti Porton Down-ban; a laboratórium költségvetését 50 millió fonttal megemelték, annak érdekében, hogy a jelenleginél nagyobb kapacitásokat fordíthasson a koronavírus variánsainak kutatására.

A labor szakértői azt mondják, az emlékeztető oltásokra azért is szükség lesz, mert

ahogy nő a lakosság átoltottsága, úgy fejlődik a vírus is, és bukkannak fel az újabb és újabb mutánsai. Épp ezért, hangsúlyozzák, továbbra is tartózkodni kellene a nemzetközi utazásoktól,

de legalább arra kell törekedni, hogy minimálisra csökkentsék az utazással járó kockázatokat, illetve a vírusvariánsok behurcolását. Ezért azt javasolják, hogy csak a beoltottak utazhassanak, valamint azt is, hogy ahol szükséges karanténnal, és azonnali korlátozásokkal állítsák meg a járvány újbóli berobbanását.