Szlávik: megriaszt a rapid vakcinafejlesztés

Ma egy koronavírusos beteg 2 vagy 2,5 embert fertőz meg, folyamatosan emelkedik Magyarországon is a fertőzöttek száma – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos egy egészségügyi konferencián. Újabb 411 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19) az elmúlt 24 órában, ezzel 9715 főre nőtt a hazánkban azonosított fertőzöttek száma. Hozzátette: a betegek száma a tavaszi hullámhoz képest megháromszorozódott, és jellemzően a fiatalabb korosztályt a 20-29 éveseket érinti.

Kérdésre válaszolva elmondta, naponta megyénként eddig két mentőautó végezte a teszteléseket, de az utóbbi napokban megnövekedett a koronavírus tesztek iránt az igény, ezért szüksége volt tovább erősíteni a mintavételi kapacitásokat. Mostantól valamennyi közfinanszírozott, működési engedéllyel rendelkező betegszállító bevonható a PCR-tesztelések elvégzésbe. A feladat koordinálást az Országos Mentőszolgálat végzi. Példaként elmondta, naponta jellemzően hétezer teszt érkezik a laboratóriumokba, amelyek kapacitása elegendő az igények kielégítésére.

Szóba került a konferencián a COVID-19 elleni oltóanyag fejlesztés is.

A gyorsaság engem is megriaszt, korábban például az Ebola esetében hosszú évek alatt jutottunk el abba a stádiumba, amire most

– mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa. Hozzátette:

nagyon sokan bíznak abban, hogy néhány hónap alatt meg lesz a vakcina, de ebben ne reménykedjünk.

Tudományos szempontból nagyon észnél kell lenni, hogy kiválasszuk azt az oltóanyagot, amit alkalmazni fogunk.

A COVID-helyzet átírta az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) életét is – mondta Szabó Bálint, a Nemzeti Egészséginformatikai Testület elnöke. Példaként elmondta, míg a járvány előtt a receptek 70 százaléka jelent meg e-receptként, a tavaszi járvány időszakban két hét alatt 95 százalékra emelkedett e-receptek aránya. A jövőbeli fejlesztésekkel kapcsolatban pedig elmondta: 2021-től már kötelező lesz az e-beutaló is, de a papír alap is megmarad még egy darabig.