Visszamenőlegesen is érvényesíthető a személyi kedvezmény

A Pénzügyminisztérium (PM) számításai szerint akár meg is duplázódhat a személyi adókedvezményt igénybevevők száma. Idéntől ugyanis az évi 89 400 forintos adókedvezmény már számos női- és férfibetegség után is jár. Az újonnan bekerült betegségcsoportokat érintő adókedvezményt akár öt évre visszamenőleg is lehet érvényesíteni – jelentette be Izer Norbert.