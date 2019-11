A Balatonnál is egyre jobban elszaporodnak a vaddisznók

A vaddisznók már a Balaton területén is megjelentek. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park badacsonyi kerületének vezetője elárulta: a gondozatlanul hagyott termőföldeket, idővel a természet visszahódítja, ami tökéletes élőhelyet jelent a vadaknak, hiszen élelmet és búvóhelyet is biztosít számukra – olvasható a hirbalaton.hu oldalon.

A portál szerint folyamatos a magyarországi vaddisznó állomány létszámnövekedése, emiatt olyan területeken is megjelenik, ahol azelőtt elvétve sem volt. Az intelligens, szapora és jól alkalmazkodó állatok megjelentek a Balaton településeinek belterületein is.

Az üdülőterületeken sokan nem tudják, vagy nem akarják megművelni földjeiket, aminek köszönhetően az előbb említett folyamat gyorsan és nagy területen végbemehet, így nyújtva tökéletes élőhelyet a vaddisznók számára.

Szigligeten és Badacsonytördemicen annyira elfajult a vaddisznó belterületi megjelenése, hogy a lakók már csak félve mertek kimenni az utcára, főleg sötétedés után

– mondta el Békássy Gábor, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park badacsonyi kerületének vezetője.

Az elszaporodott és letelepedett disznók ellen a leghatásosabb védekezés a vadkerítés lehet, ám ez elég költséges megoldás is egyben. Azokon a helyeken pedig, ahol már a lakosságra is veszélyt jelenthet az elszaporodott vaddisznó állomány, ott a rendőrség embereinek felmérése után, vadászatot is indítanak.

Mivel ezek az állatok elég okosak, arra is rájöttek, hogy a belterületeken vannak a legnagyobb biztonságban, így ha tehetik oda telepszenek le, még az emberi közelséget is képesek megszokni.