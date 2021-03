A jövő egyik legnagyobb üzlete lehet a szén-dioxid

Elsőre talán sokkolónak, de legalábbis meghökkentőnek tűnhet, ha manapság valaki a szén-dioxidban rejlő üzleti lehetőségekről beszél. A károsanyag-kibocsátás ugyanis meghatározza a közbeszédet, amit indokol a klímaváltozás, azonban nem érdemes elmenni a tény mellett, hogy a szén-dioxid környezetkímélő módokon is felhasználható. Ez pedig több mint 500 milliárd dolláros globális üzleti lehetőséget jelenthet az Origo összefoglalója szerint.

A szén-dioxid hatalmas lehetőségeket is teremt, és ezek nem is mennek szembe a klímacélokkal.

A cikk szerint a területek közül a legnagyobb növekedési potenciállal az építőanyagok piaca bír. Ez az iparág a szén-dioxid felhasználásnak akár a 86 százalékát is adhatná a kutatás szerint, mivel relatíve könnyű lenne a gáz közvetlen beépítése az olyan építőanyagok gyártásába, mint a cement vagy a beton.

Ezen a területen valójában az egyetlen igazi akadályt a szabályozási korlátok jelentik a növekedés előtt, ám az elemzés szerint 2030 után enyhülés várható a korlátozásokban.

Ugyancsak komoly növekedési lehetőség áll az üzemanyagok, adalékanyagok, valamint a vegyszergyártás előtt.

Ráadásul a szén-dioxid folyékony szénhidrogén-üzemanyaggá való alakításának technológiája ma az egyik legígéretesebb iránynak számít az üvegházhatású gáz felhasználásában.

Ezen a területen viszont a szabályozók támogatása mellett még bőven szükség van technológiai innovációra is. Az előbbi nem is jelent túl nagy gondot, mivel a szén-dioxidból származó üzemanyagok hatékonyan csökkentik a kőolaj iránti keresletet, vagyis tisztábbá teszi az üzemanyagszektort. Ha tehát tömegével jelennek meg a befektetők a területen, akkor a tőkebeáramlás jelentősen felgyorsíthatja a szükséges technológiai innovációt is.

A szén-dioxid felhasználásához azonban még meg kell oldani egy problémát: a gáz befogását. Erre alapvetően három alkalom kínálkozik: égetés előtt, égetés után vagy közvetlenül a légkörből. Utóbbi volna a legizgalmasabb és legvonzóbb ötlet, mivel ezzel az éghajlati problémákat is enyhíteni lehetne. Ezt a megoldást már sokan javasolták, azonban egyelőre több gond is van vele. Az egyik, hogy a jelenlegi technológiák mellett elképesztően drága, a másik, hogy meg kellene oldani a tárolást is.

Ráadásul mindezeket fenntartható módon kellene megvalósítani, ha az egyik kiemelt cél épp a környezetkárosítás visszafogása.

Nem véletlen, hogy a számos vállalatáról ismert technológiai vállalkozó Elon Musk nemrég bejelentette, 100 millió dollárt ad bárkinek, aki képes megoldani a fenti nehézségeket. Az viszont már most egyértelmű, hogy a globális szén-dioxid-kereslet hatalmas, és várhatóan csak még tovább fog nőni. A Lux jelentése az okok között kiemelte az olajkitermelést, illetve a karbamid iránti igényt – utóbbi az egyik legszélesebb körben használt műtrágya és állati takarmány-adalékanyag.

A szén-dioxid másik nagy felhasználási terepét a szintetikus üzemanyagok jelentik.

Ennek a piacnak a komolyabb felívelése még előttünk áll, de a Porsche például nemrég jelentette be, hogy 24 millió dollárt fektet be az úgynevezett e-üzemanyagokba – vagyis a belsőégésű motorokban általában használt szénhidrogének lecserélésébe.