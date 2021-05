Még több napelem kerül önkormányzati épületekre

Hat önkormányzat hét beruházásának nő a költségvetése egy kormányhatározat szerint. Az érintett projektek a 2014–2020 programozási időszakban folynak európai uniós alapokból származó támogatásokkal, a felhasználható keret a Terület- és a Településfejlesztési Operatív Program terhére nő. A változásnak megfelelően értelemszerűen módosítani kell majd az érintett beruházások támogatási szerződéseit.

A projektek összköltsége a megemelt összeggel is 48 millió és 264 millió forint között mozog a Magyar Közlönyben megjelentek szerint.

A legnagyobb összeget a rudabányai művelődési ház széleskörű energetikai korszerűsítésére szánják, és egyben ez az a fejlesztés is, amelynek a költségei a legnagyobb mértékben, 33,4 millió forinttal emelkedtek.

A művelődési házra napelemes rendszert telepítenek, szigetelik a határolószerkezeteit, kicserélik a nyílászáróit, ellátják hőszivattyús rendszerrel, és korszerűsítik a központi szellőző- és légkondicionáló rendszerét. E költségek növekedése – és a többi beruházás költségeinek növekedése kapcsán is – megjegyzendő, hogy az építőanyagok, ezen belül is az importált termékek drágulása is feljebb kényszeríthette a kiadásokat, bár a kormányrendelet nem tér ki a felhasználható keret növelésének okára. A lista szerint a legkisebb költségvetésű gerendási projekt nőtt a legkevésbé, 4,3 millió forinttal 48,3 millióra. A pénzből a helyi általános iskolája kap hőszigetelést, napelemes rendszert, energiatakarékos világítást és akadálymentes mellékhelyiségeket.

Energetikai jellegű a másik öt fejlesztés is, továbbá az is közös bennük, hogy mindegyik során telepítenek napelemet. Több helyen szigetelik az érintett épületet, kicserélik a nyílászáróit, felújítják az építészeti, gépészeti megoldásait, a fűtési rendszerét, van, ahol akadálymentesítenek is. A karácsondi, 104,5 milliós beruházás az idősek otthonában és a polgármesteri hivatalban folyik, Érsekhalmán (57,6 millió) az iskolában, Szarvason (122,6 millió) négy önkormányzati épületben, Gerendáson (54,8 millió) a művelődési házban, végül Bujákon (107,6 millió) az egészségügyi alapellátás új építésű rendelőbe költözik át, és kap a rendeléshez eszközöket, berendezéseket.