Amerika Hangját sem kíméli a kampány

Felfüggesztett tisztségviselők pert indítottak az Amerika Hangja (VOA) nevű amerikai műsorszolgáltatót működtető ügynökség ellen helyi idő szerint csütörtökön. A VOA öt munkatársa azzal vádolja az ügynökség vezetését, hogy

Donald Trump amerikai elnök szócsövévé akarják változtatni a műsorszolgáltatót.

A panaszt a columbiai körzeti bíróságnak nyújtották be, és az áll benne, hogy a U.S. Agency for Global Media (USAGM) vezetője, Michael Pack és tanácsadói

megszegték az úgynevezett tűzfal-törvényt,

amelynek célja a VOA függetlenségének és politikai befolyástól való mentességének biztosítása. Az amerikai Nemzeti Közszolgálati Rádió szerint a panaszosok azt is szeretnék elérni, hogy újra munkába állhassanak a műsorszolgáltatónál.

Theodore J. Boutrous Jr., a rádióadó által megszólított jogász hangsúlyozta, hogy a kereset több olyan fontos alapelvért küzd, amelyet az amerikai alkotmány első kiegészítése tartalmaz.

Ilyen például az ország közfinanszírozású médiumainak függetlensége és hitelessége,

amely ellen a jelenlegi kormány harcot indított – tette hozzá. Pack júniusban vette át az USAGM vezetését. A konzervatív rendező Trump támogatója és az elnök egykori tanácsadójának, Steve Bannonnak a szövetségese. Pack nem csinált titkot abból, hogy

kinevezésével jelentős változásokra kerül sor az ügynökségnél,

azonban döntéseit demokrata és republikánus törvényhozók is bírálták. A demokratákat különösen aggasztják Pack intézkedései, amelyek célja szerintük az, hogy Trump propagandagépezeteivé alakítsák át a közszolgálati műsorszolgáltatókat. Az Amerika Hangát a második világháború alatt hozták létre, és alapító okiratában azt nevezték meg feladataként, hogy független hírekkel lássa el a nemzetközi közösséget.