Hamisnak vélik a fővárosi busztenderen nyert cég referenciáját

A főváros szerint minden rendben volt a BKV buszbérlési tenderével. A tendert megnyerő cég szakmai ajánlatából azonban az derül ki, hogy nem is a részükre kiállított referenciával pályáztak – írja a Magyar Nemzet.

A buszbérlési pályázatot az a CR-Facilities Zrt. nyerte, amit hét nappal azelőtt alapítottak, hogy lejárt volna a BKV tenderének ajánlattételi határideje.

A CR-Facilities egy frissen alapított, referenciák és jogelőd nélküli vállalat, egyetlen munkatárssal bejegyezve. Több, off-shore hátterű cég hozta létre a vállalatot, és azokon keresztül Leisztinger Tamás nagyvállalkozó érdekkörébe tartozik. Leisztinger Tamás az MSZP-s Tüttő Kata városüzemeltetési főpolgármester-helyettes korábbi élettársa – írja a lap.

A BKV buszbérlési tenderén vesztes Truck-Trailer and Parts Haszongépjármű- és Alkatrész-kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (TT&P) kikérte a CR-Facilities szakmai ajánlatának iratait, amelyek alátámasztják a győztes pályázat érvényességével kapcsolatos kételyeket.

Az iratokból egyebek mellett az derült ki, hogy még a referencia sem volt valódi.

Azt ugyanis a Volvo Austria GMBH meghatalmazottjaként Walter Punz írta alá, azonban a dokumentációból hiányzott Punz meghatalmazása. Ráadásul az árbevételi és referencia nyilatkozaton két külön jogi személy cégszerű aláírása szerepelt – írja a lap.

A Magyar Nemzet megírta, hogy a CR-Facilities egyszerűen egy olyan referenciát mutathatott be sajátjaként, amely nem is neki szólt. A Volvo Austria ugyanis egy svájci cég számára állította ki azt. A dokumentum szerint a svájci vállalat nem is bérelte, hanem megvásárolta a buszokat.

A lap kérdésére, hogy a főváros indít-e vizsgálatot az ügyben a Főpolgármesteri Hivatal sajtóosztálya a következő választ adta: