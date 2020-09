A GVH rendezi a 20. nemzetközi versenyhatósági konferenciát

Magyarországra látogatnak jövőre a világ versenyhatóságainak képviselői, mivel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) rendezi a 20. International Competition Network (ICN) konferenciát 2021 októberében – közölte a GVH az MTI-vel pénteken.

A budapesti rendezvényre a GVH elnöke hívta meg a résztvevőket. Rigó Csaba Balázs az idei konferencia végén, csütörtökön szólalt föl.

A rendezvényt az amerikai versenyhatóságok, az US Federal Trade Commission (FTC), és az US Department of Justice’s Antitrust Division (DOJ) szervezték meg, de a járvány miatt csak online tudták megtartani.

A közlemény szerint ennek előnye is volt, hiszen a virtuális vitákban gyakorlatilag korlátlanul vehettek részt versenyjogi szakemberek, versenyhatósági szakértők, ügyvédek, bírók, egyetemi szakemberek, versenyjogászok a világ minden részéről.

Az idei rendezvény főképp arról szólt, miként válaszolhatnak a versenyhatóságok a gyorsan változó digitális gazdaság kihívásaira

– közölték.

Az INC-hez, vagyis a Versenyhatóságok Nemzetközi Hálózatához a GVH 2002-ben csatlakozott, mindössze néhány hónappal a megalakulást követően. A szervezetet azért hozták létre az alapítók, hogy együttműködési keretet teremtsenek a világ versenyhatóságai számára – olvasható a GVH honlapján.