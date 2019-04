A Notre-Dame veszélyeztetett kincsei

Az európai kultúrkincs egy része is veszélybe került a Notre-Dame hétfői tűzkatasztrófáját követően, a párizsi katedrális ugyanis felbecsülhetetlen értékű műtárgyak gyűjteménye is.

Sikerült megmenteni a teljes pusztulástól a hétfő este lángba boruló párizsi Notre-Dame székesegyházat, de a francia főváros szimbolikus gótikus épülete így is hatalmas károkat szenvedett. A szerencsétlenség miatt az európai kultúrkincs egy része is veszélybe került, a műemlék ugyanis felbecsülhetetlen értékű műalkotások, vallásos relikviák és történelmi dokumentumok gyűjteménye is.

A hétfői tűzvész következtében megsemmisült a több mint 850 éves katedrális tetőszerkezete, és ledőlt a főhajó és a kereszthajó találkozása feletti kúp alakú tornya, a huszártorony. Ez már önmagában is óriási veszteség, amit tovább súlyosbít, hogy a 12. századból származó faszerkezetes építmény több szent tárgyat is őrzött.

Párizs két védőszentjének, Szent Dénes és Szent Genovéva ereklyéje mellett Jézus töviskoszorújának egy darabját még 1935-ben helyezték a huszártorony kakast formáló csúcsdíszének belsejébe, hogy védje a templomot és a hívőket. A relikviák nagy valószínűséggel a tűz martalékává váltak a toronnyal együtt.

A veszteségek listáján szerepelnek a katedrális tetejét díszítő vízköpők is, a gótikus építészet emblematikus, mitikus állatokat és kimérákat ábrázoló híres szobrai is károsodtak a tűzben.

A huszártornyot díszítő, 12 apostolt és 4 evangélistát ábrázoló bronzszobrok viszont megmenekültek a pusztulástól, ezeket ugyanis néhány nappal a tűzvész előtt emelték le a felújítás alatt álló tetőszerkezetről.

A tűz elérte az egyik harangtornyot, a világhírű épület tíz harangja – melyek közül a legrégebbi, 13 tonnás, Emmanuel névre keresztelt a 15. századból származik – azonban a hírek szerint átvészelte a katasztrófát.

A Notre-Dame szintén világhírű, 13. századi rózsaablakairól egymásnak ellentmondó értesülések szólnak a The Guardian összefoglalója szerint. A bibliai történeteket ábrázoló festett üveg elemekből álló három építészeti remekmű pontos állapotát még nem sikerült felmérni,

a tűzesetről tudósító újságírók korábban arról számoltak be, hogy mindhárom rózsaablak megolvadt, később azonban már arról szóltak a hírek, hogy a leghíresebb, északi ablak épen maradt.

Az ugyanakkor biztos, hogy a történelem viharai alaposan megtépázták ezeket a díszítőelemeket. A legrégebbi üveg a 12. század végéről származik, de az évszázadok során számos alkalommal kellett az egyes üvegelemeket cserélni. Az 1225-ben elsőként elkészült nyugati rózsaablaknak pedig egyetlen eredeti üvege sem maradt fenn.

A tűz a székesegyház belsejében is jelentős károkat okozott, a nagyobb méretű, falra rögzített festményeket például nem tudták kihozni a tűzoltók és a speciális műkincsmentő alakulat tagjai, így kérdéses, hogy ezek milyen állapotban vannak a katasztrófa után, köztük a Les grands „Mays” de Notre-Dame de Paris képcsoport számos darabja, melyek egyes darabjai a 17. század folyamán, a párizsi aranyművesek céhe megbízásából készültek.

Előbbiek mellett két további kiemelkedő képzőművészeti alkotás, Jean-Baptiste Jouvenet 1716-ban készített Látogatás című freskója, valamint Antoine Nicolas Aquinói Szent Tamást ábrázoló 1648-as festményének sorsa nem ismert a tűz után.

Nincsenek megnyugtató hírek a főoltárt díszítő Pietáról, Nicolas Coustou 300 éves szobrának állapotáról sem, bár a székesegyház belsejéről készült képeken sértetlennek tűnik a keresztről levett Krisztust és az őt sirató Szűz Máriát ábrázoló alkotás.

Jó hír viszont, hogy a lángokkal folytatott küzdelemben sikerült megmenteni a legjelentősebb műkincseket és kegytárgyakat Anne Hidalgo párizsi polgármester Twitter-bejegyzése szerint.

A Krisztusnak tulajdonított töviskoszorút és Szent Lajos király tunikáját is biztonságba tudták helyezni a mentésben résztvevők.

Arról viszont egyelőre nem sikerült megbizonyosodni, hogy mi lett a sorsa a Szent kereszt egy darabjának és annak a szögnek, amit a hagyomány szerint Krisztus keresztre feszítéséhez használtak, és amely ereklyék szintén a Notre-Dame féltett kincsei közé tartoznak.

Emmanuel Gregoire párizsi alpolgármester keddi bejelentése szerint a székesegyház 7800 sípos, ötmanuálos nagyorgonáját viszont biztosan elkerülte a tűz, amit egyébként a világ egyik legnagyobb hangszereként tartanak számon.

A Notre-Dame megmentett műtárgyait ideiglenesen a Louvre-ba szállítják át, a szent relikviák pedig a párizsi városházára kerültek átmeneti időre. Az épületben keletkezett károk és a megrongálódott, elpusztult műtárgyak értéke szinte felbecsülhetetlen, a helyreállítás pedig éveket vehet igénybe.