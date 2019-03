Amerika a kevéssel nem éri be

Az Egyesült Államok nem fokozatos, hanem teljes atomfegyver-mentesítést szeretne Észak-Koreában – fejtette ki egy washingtoni konferencián Stephen Biegun, az amerikai külügyminisztérium észak-koreai különmegbízottja.

A Carnegie intézet által szervezett leszerelési konferencián Biegun hangsúlyozta: a Trump-kormányzat a jelenlegi elnöki ciklus végéig, azaz 2021 januárjáig szeretné elérni Észak-Korea „végleges és teljes mértékben ellenőrizhető” atomfegyver-mentesítését.

A kelet-ázsiai ország ellen hozott amerikai szankciók feloldására csakis ekkor kerülhet sor

– fogalmazott Biegun.

Beszédében a különmegbízott megerősítette a múlt héten mind Mike Pompeo külügyminiszter, mind John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó által már közölt információt, miszerint a háttérben jelenleg is folytatódnak az egyeztetések.

Ahogyan fogalmazott: „a diplomácia nagyon is élő” a két ország között. Kifejtette azt is, az Egyesült Államok arra számít, hogy továbbra is „szorosan együttműködhet” Észak-Koreával.

A leszerelési konferencián részt vett Andrea Thompson, a külügyminisztérium fegyverzet-ellenőrzésért és nemzetközi biztonságért felelős államtitkára is, aki szintén az amerikai-észak-koreai párbeszéd fenntartásáról beszélt. Elmondta: a külügyi apparátus a következő csúcstalálkozón dolgozik. Ennek időpontjáról azonban nem nyilatkozott. Mindössze annyit mondott: lesz újabb csúcstalálkozó, de nem tudni mikor.

Andrea Thompson „hihetetlenül fontosnak” mondta, hogy a nemzetközi közösség továbbra is fenntartsa az Észak-Korea ellen hozott ENSZ-szankciókat.

Az elmúlt napokban az amerikai kormányzat tagjai többször is megerősítették, hogy folynak a tárgyalások Washington és Phenjan között. John Bolton legutóbb vasárnap, egy televíziós vitaműsorban tért ki erre, mondván, hogy Donald Trump elnök készen áll egy következő csúcstalálkozóra, bár ehhez még időre van szükség. Mike Pompeo a múlt héten egy iowai rendezvényen beszélt a háttérben folytatott párbeszédről, Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője pedig szintén megerősítette, hogy folynak az egyeztetések, részletekről azonban ő sem kívánt beszámolni.