Az önkormányzatok szigoríthatják a kijárási korlátozást

A kormány védőeszközökkel segíti a fővárosi önkormányzatot – közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a napi online sajtótájékoztatón.

Lakatos Tibor elmondta:

az eddig beérkezett szállítmányok lehetőséget biztosítanak, hogy az egészségügyi dolgozókon kívül máshova is juttasson a kormány védőeszközöket az operatív törzs javaslata alapján.

A főpolgármesteri hivatalnak pénteken leszállítottak ezer védőoverállt, 20 ezer sebészi maszkot, 10 ezer vizsgálókesztyűt, 50 hőmérőt és 500 gyorstesztet.

A húsvéti időszakra az önkormányzatok a kijárási korlátozás szabályait szigoríthatják.

Ennek célja megakadályozni, hogy egyes területek gyülekezőhelyekké váljanak, ahol a vírus terjedése felgyorsulhat, illetve olyan települések „fertőződjenek meg”, amelyeken eddig nem vagy csak minimális számú fertőzött volt.

Lakatos Tibor a legfontosabb változásnak azt nevezte, hogy

megjelent az új kormányrendelet a kijárási korlátozás meghosszabbításáról, ez azonban nem meghatározott időszakra szól. A kormány hetente vizsgálja a meghosszabbítás feltételeit az operatív törzs jelentése alapján

– tette hozzá.

A kormányrendelet másik fontos elemének nevezte, hogy a piacok nyitvatartásával kapcsolatos szabályokat a települési önkormányzatok, a fővárosban a kerületi önkormányzatok határozhatják meg, ugyanakkor biztosítaniuk kell a 65 évesnél idősebbeknek azt az idősávot, amelyben kizárólag ők vásárolhatnak ott.

A kormányrendelet gondoskodik arról is, hogy ne csak a helyben szokásos módon tegyék közzé a polgármesterek, az önkormányzatok ezeket a szabályokat, hanem olyan formában hirdessék ki, amely biztosítja, hogy a lehető legszélesebb körben megismerhető legyen.

A korlátozó intézkedések továbbra is érvényben maradtak, csak alapos indokkal hagyhatják el otthonukat az emberek.

A kijárási korlátozások szabályait megsértőkkel szemben az elmúlt 24 órában 1255 intézkedést hajtottak végre, ebből 665 esetben figyelmeztetést alkalmaztak, amit azzal indokolt, hogy továbbra is elsősorban az emberek együttműködésében bíznak.

Az ünnepek alatti ellenőrzéseket firtató kérdésre azt mondta: eddig is folyamatosan ellenőrizték a korlátozások betartását, így lesz ez most is. Megjegyezte: a húsvéti hétvégéken korábban is fokozott ellenőrzéseket tartott a rendőrség az ittas vezetők kiszűrése érdekében, ezúttal azonban a kijárási korlátozások betartatása a fő cél.

Előfordulhat, hogy választ kell adni a rendőrök kérdésére: miért hagyták el az otthonukat az emberek? Ha pedig ezt nem alapos indokkal tették, akkor figyelmeztetésre, helyszíni bírságra vagy akár feljelentésre is számítani lehet.

Kérdésre válaszolva megerősítette, hogy a péntektől hatályos kormányrendelet értelmében a dohányboltoknak is be kell zárniuk 15 órakor, erre a változtatásra azért volt szükség, mert azt tapasztalták, hogy a dohányboltok gyűjtőhelyekké váltak.

Szintén kérdésre megerősítette: nincs fertőzött fogvatartott a büntetés-végrehajtási intézetekben.

Mivel kormányrendelet rögzíti, a rendőrség és a katonaság el fog járni a polgármesterek által hozott szigorúbb szabályok betartatása érdekében is – válaszolta egy másik kérdésre.