Bolondos időjárásra számíthatunk a hétvégén is

A gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, szombat délután azonban fátyolfelhők sodródnak be nyugatról, majd kora estétől már érzékelhető felhőzetnövekedés kezdődik. Az előttünk álló éjszaka kevés felhő lesz az égen, helyenként pára-, illetve ködfoltok is képződhetnek. Pénteken délután szórványosan alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok is. Csapadékra legnagyobb esély a Dunántúlon, a Tisza vonala mentén, valamint az Északi-középhegységben van.

Szombaton késő délutántól északnyugat, nyugat felől egyre többfelé várható zápor, zivatar, és a csapadéksáv estig hozzávetőleg a Duna vonaláig jut. Pénteken az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, az éjszakai mérséklődést követően szombaton már délnyugati, nyugati áramlás lesz a jellemző időnkénti élénkülésekkel. Szélerősödés zivatar környezetében is előfordulhat.