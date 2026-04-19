Deviza
EUR/HUF361,53 -0,22% USD/HUF307,13 -0,52% GBP/HUF415,11 -0,25% CHF/HUF392,93 -0,24% PLN/HUF85,4 -0,32% RON/HUF70,89 -0,32% CZK/HUF14,88 -0,34% EUR/HUF361,53 -0,22% USD/HUF307,13 -0,52% GBP/HUF415,11 -0,25% CHF/HUF392,93 -0,24% PLN/HUF85,4 -0,32% RON/HUF70,89 -0,32% CZK/HUF14,88 -0,34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 115,61 -0,51% MTELEKOM2 448 +0,08% MOL4 186 +2,34% OTP44 200 -1,47% RICHTER13 020 -1% OPUS360 -0,56% ANY7 600 +0,53% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 267,92 +0,49% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 856,58 -0,85% BUX138 115,61 -0,51% MTELEKOM2 448 +0,08% MOL4 186 +2,34% OTP44 200 -1,47% RICHTER13 020 -1% OPUS360 -0,56% ANY7 600 +0,53% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 267,92 +0,49% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 856,58 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ursula von der Leyenen
Magyar Pérer
Európai Unió

EU-delegáció tárgyalt Budapesten a befagyasztott források feloldásáról

A befagyasztott uniós források feloldásához további tárgyalásokra és konkrét eredményekre van szükség – ebben állapodtak meg a felek. Az egyeztetések folytatódnak, miközben Magyarországnak teljesítenie kell az EU által szabott feltételeket.
VG
2026.04.19, 13:25
Frissítve: 2026.04.19, 13:31

Április 17–18-án az Európai Bizottság magas szintű delegációja kétnapos technikai egyeztetéseket folytatott Budapesten a leendő magyar kormány vezető képviselőivel.

befagyasztott források
További egyeztetés kell a befagyasztott forrásokhoz / Fotó: Kenzo Tribouillard / AFP

A találkozó nem csupán diplomáciai kérdés volt

A látogatás jelentős diplomáciai lépésnek tekinthető, mivel az elmúlt időszakban feszült volt a kapcsolat Magyarország és az uniós intézmények között, különösen a jogállamisági és korrupciós aggályok miatt visszatartott források kérdésében. 

A találkozók megszervezésére azt követően került sor, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök-jelölt között egyeztetések zajlottak. Ezek során mindkét fél kifejezte szándékát arra, hogy egyfajta párbeszéd induljon el, és közösen dolgozzon a két fél a legsürgetőbb problémák megoldásán. A mostani megbeszélések így nem csupán a protokoll miatt bírtak jelentőséggel, hanem konkrét szakmai munkát alapoztak meg – írja az Európai Bizottság.

A budapesti tárgyalások során a felek elsősorban technikai szinten vizsgálták meg, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy előrelépés történjen az uniós források felszabadításában. Ezek a pénzek befagyasztva maradtak, mivel az Európai Bizottság szerint Magyarországnak további intézkedéseket kell tennie a korrupció visszaszorítása és a jogállamisági normák megerősítése érdekében.

A tárgyalások fókuszában a hírek szerint olyan konkrét reformlépések, intézményi garanciák és ellenőrzési mechanizmusok álltak, amelyek biztosíthatják az uniós pénzek átlátható és szabályos felhasználását.

A találkozók egyfajta első lépést jelentettek egy hosszabb folyamatban, amelynek célja a bizalom helyreállítása az Európai Bizottság és a magyar kormány között.

A befagyasztott források feloldása felé vezető út kulcsa a folytatódó párbeszéd

Mindkét fél hangsúlyozta, hogy a párbeszéd folytatása elengedhetetlen, és a mostani egyeztetések csak a kezdetét jelentik egy intenzív szakmai együttműködésnek. A felek abban is egyetértettek, hogy a haladás kulcsa a konkrét, mérhető eredmények felmutatása lesz a következő időszakban. A szükséges munka a jövőben is folytatódik, további szakértői egyeztetések és politikai szintű tárgyalások formájában. A cél, hogy Magyarország teljesítse azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a számára elkülönített uniós forrásokhoz való hozzáférést, miközben az Európai Unió is biztosítva látja alapvető értékeinek érvényesülését.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu