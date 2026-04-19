Kitálalt a Volkswagen kínai főnöke, ezért vált kemény dióvá a világ legnagyobb autópiaca

Az energiaválság jócskán megemelte az üzemanyagárakat Kínában is. A belső égésű motorral hajtott autók üzemeltetése ott is egyre drágább, és olyan ingadozásnak van kitéve, amelyet még Kína sem tud kontrollálni. Az áram ugyanakkor továbbra is olcsó – kilowattóránként körülbelül hét eurócent –, ami a negyede a német árnak, és nyilvánvalóan fokozza az elektromos autók vonzerejét, bár még nem tudni, hogy ez a hatás mennyire tartós – mondta a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak Ralf Brandstatter, a Volkswagen kínai leányvállalatának elnöke.

Nyolc év óta először eshet az új autók értékesítése Kínában

Egyébiránt a piaci verseny hihetetlenül kiélezett – tette hozzá a topmenedzser. Több mint száz helyi márka próbál egyre nagyobb piaci részesedésre szert tenni. Az év elején eközben az elektromos autók állami támogatása a felére csökkent, és az első negyedév nagyon gyenge volt. Az ügyfelek visszafogják magukat, részben a bizonytalan gazdasági helyzet miatt is.

Ennélfogva nem zárható ki, hogy 2018 óta először, idén csökken az értékesítés volumene Kínában.

A legjobb eset is a stagnálás, évi 24 millió járműnél

– véli Brandstatter.

Mindez a hosszú távú előrejelzésekre is hatással van. Eddig arra számítottak az elemzők, hogy 2030-ig a forgalom várhatóan eléri az évi 28 millió járművet, ám most már leszállították a becsléseket 26 millió közelébe. A növekedés tehát lassulhat, de a villamosítás továbbra is gyorsan növekszik.

Tavaly Kínában már minden második eladott jármű elektromos volt, idén pedig arányuk elérheti a 60 százalékot.

Elkeseredetten védi pozícióit a Volkswagen

A Volkswagen mindenesetre foggal-körömmel védi a pozícióját, továbbra is a legnépszerűbb külföldi autógyártó akar maradni a kínai autópiacon. Ezért az elkövetkező időszakban tucatnyi új elektromos és hibrid modellt vezet be a világ legnagyobb autópiacára a helyi partnerekkel együttműködve. Több új modell már az idei második fél évben a piacra kerül, ám a modelloffenzíva a teljes hatását csak 2027-ben fogja kifejteni.

A hazai márkák ugyan tavaly véget vetettek a Volkswagen évtizedek óta tartó kínai dominanciájának, azonban a német márka az első negyedévben visszaszerezte a vezető helyét, mivel a kínai kormány elektromos járművekre vonatkozó támogatásainak megszűnése visszavetette helyi riválisait, mint például a BYD-t.

Az azonban biztos, hogy nem tudunk visszatérni a korábbi évek szuperprofitjához. Azoknak az időknek vége. A verseny Kínában most már túl kiélezett ahhoz

– hangsúlyozta Brandstatter.