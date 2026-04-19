Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor a Barátság kőolajvezetékről
„Brüsszeli közvetítéssel jelzést kaptunk Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását” – posztolta Orbán Viktor.
Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget
– írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.
Orbán Viktor álláspontja nem változott
A 90 milliárdos hitellel kapcsolatban a miniszterelnök korábban közölte: a hitelt az ukránoknak akkor kell visszafizetniük, amikor legyőzték az oroszokat, és azok jóvátételt fizettek Ukrajnának, amiről tudhatjuk, hogy soha nem következik be. „A hitelt majd a tagállamoknak kell visszafizetni, az önök gyerekeinek meg unokáinak.”
„Most 90 milliárd eurót akarnak adni, de az asztalon van egy 800 milliárd és egy 700 milliárd dolláros csomag, az egyik Ukrajna fönntartására, a másik pedig fegyverekre. Ha Magyarország ezekben a hitelekben részt vesz, eladósítjuk a gyerekeink és az unokáink jövőjét is” – hangsúlyozta a kormányfő. Ha ukránbarát kormányt választanak, még a gyerekeik is adósrabszolgák lesznek, ha pedig nemzeti kormányt, akkor áll előttünk egy jövő, amiről mi magunk fogunk dönteni” – mondta Orbán Viktor.
„Az ukránok úgy döntöttek, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot. Azt gondolták, hogy Magyarország nem lesz képes ellátni magát akkor, ha lezárják a Barátság olajvezetéket. De a kormány megtalálta a megoldást, világosan megüzente, hogy Magyarországot nem lehet megzsarolni, mert ők hamarabb fognak kifogyni a pénzből, mint mi az olajból” – közölte a miniszterelnök.
Megmondtuk világosan, amíg nem kapjuk meg az olajunkat, ők nem kapják meg a hitelüket. A mi válaszunk az olajblokádra a hitelvétó
– hangsúlyozta Orbán Viktor, kilátásba helyezve, hogy le fogja állítani azt a gázszállítmányt is, amely rendszeresen Magyarország területén keresztül megy Ukrajnába. Mint mondta, Ukrajnába a villamos energia 40 százaléka Magyarországról érkezik. „Ha kell, azt is le fogjuk állítani, mert az olajblokádot le fogjuk törni” – tette hozzá.
A Bizottság nem mutatott erőt Ukrajnával szemben
Bóka János Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere szintén megszólalt a témában:
bebizonyosodott, hogy Ukrajna politikai megfontolásból alkalmazott olajblokádot Magyarországgal szemben. Bebizonyosodott az is, hogy az ukránok előbb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. Bebizonyosodott az is, hogy politikai nyomásgyakorlással szemben csak hasonló eszközökkel lehet érdemben fellépni
- írta közösségi oldalán a politikus.
"Brüsszelben ma már senki nem vitatja érdemben, hogy a Barátság kőolajvezeték régóta üzemképes. Ezt legkésőbb akkor felismerte mindenki, amikor még az uniós tényfeltáró delegációt sem engedte Ukrajna a vezeték közelébe" - tette hozzá.
A miniszter szerint a Bizottság nem mutatott erőt Ukrajnával szemben és nem mutatott szolidaritást az EU érintett tagállamai, Magyarország és Szlovákia mellett. Az EU-Ukrajna társulási megállapodás rendelkezéseinek nem szerzett érvényt, pedig ez lett volna elsődleges feladata.
A Bizottsággal együttműködve Ukrajna azt a taktikát alkalmazta, amit például a kárpátaljai magyar kisebbség esetében is régóta folytat: fennálló nemzetközi kötelezettségei teljesítését folyamatosan változó további feltételektől teszi függővé.
Az energiafegyver, az olajblokád árnyéka a jövőben minden magyar-ukrán tárgyalás hátterében felsejlik majd
- írta Bóka János.
Magyarország és Szlovákia leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának
Mint ismert,
- a Barátság-vezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé.
- Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások folyamatban vannak.
- A szlovák és a magyar oldal többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások állhatnak.
- Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne az üzemeltetésre.
Válaszul Magyarország és Szlovákia februárban leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának. A két ország hiába kérte Ukrajnát, hogy engedje be a magyar és szlovák szakértőket a vezeték ukrajnai szakaszán keletkezett károk helyszíni ellenőrzésére, Kijev ezt elutasította. Az EU március elején javasolta a szakértői missziót, ám a szakértői csoport egyelőre nem kapott engedélyt arra, hogy megvizsgálja a vezetéket.
Hirtelen fordulat
Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a napokban közölte, hogy Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója oroszországi tárgyalásairól tájékoztatva elmondta neki: a várakozások és a felek elmondása szerint
már a jövő héten újraindul a Barátság kőolajvezeték, vagyis a Druzsba.
Ez tehát azt jelentené, hogy legkésőbb április 26-ig Ukrajna megnyitja az orosz olajat szállító csövet. Néhány napja tudjuk, hogy Zelenszkij elnök három hónapos tétovázás után egyszerre mégiscsak megoldást talált a csővezeték kinyitására, ám kedden még azt mondta az ukrán elnök, hogy ezt április végéig teszik meg. Ezek szerint már addig se kell várni.
Hogy mégis mi történt hirtelen – az ukránok az elmúlt időszakban a lehető legváltozatosabb időpontokat hangoztatták az újranyitás kapcsán, de egyiket sem tartották be –, ami miatt a január 27. óta, egy orosz támadás után leállított Barátság-vezeték egyszerre mégis működőképes, azt Zelenszkij nem fejtette ki.
Azonban minden jel szerint a fordulatnak a magyar választás eredményéhez van köze. Immáron szükségtelenné vált a Magyarországgal szemben fenntartott olajblokád, Ukrajna pedig hozzájuthat a 90 milliárd eurós uniós hadikölcsönéhez, amelyet Magyar Péter nem fog blokkolni.