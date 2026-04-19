Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor a Barátság kőolajvezetékről

„Brüsszeli közvetítéssel jelzést kaptunk Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását” – posztolta Orbán Viktor.

Orbán Viktor: akár már hétfőn újraindulhat a szállítás a Barátság kőolajvezetéken / Fotó: NurPhoto via AFP

Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget

– írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

A 90 milliárdos hitellel kapcsolatban a miniszterelnök korábban közölte: a hitelt az ukránoknak akkor kell visszafizetniük, amikor legyőzték az oroszokat, és azok jóvátételt fizettek Ukrajnának, amiről tudhatjuk, hogy soha nem következik be. „A hitelt majd a tagállamoknak kell visszafizetni, az önök gyerekeinek meg unokáinak.”

„Most 90 milliárd eurót akarnak adni, de az asztalon van egy 800 milliárd és egy 700 milliárd dolláros csomag, az egyik Ukrajna fönntartására, a másik pedig fegyverekre. Ha Magyarország ezekben a hitelekben részt vesz, eladósítjuk a gyerekeink és az unokáink jövőjét is” – hangsúlyozta a kormányfő. Ha ukránbarát kormányt választanak, még a gyerekeik is adósrabszolgák lesznek, ha pedig nemzeti kormányt, akkor áll előttünk egy jövő, amiről mi magunk fogunk dönteni” – mondta Orbán Viktor.

„Az ukránok úgy döntöttek, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot. Azt gondolták, hogy Magyarország nem lesz képes ellátni magát akkor, ha lezárják a Barátság olajvezetéket. De a kormány megtalálta a megoldást, világosan megüzente, hogy Magyarországot nem lehet megzsarolni, mert ők hamarabb fognak kifogyni a pénzből, mint mi az olajból” – közölte a miniszterelnök.

Megmondtuk világosan, amíg nem kapjuk meg az olajunkat, ők nem kapják meg a hitelüket. A mi válaszunk az olajblokádra a hitelvétó

– hangsúlyozta Orbán Viktor, kilátásba helyezve, hogy le fogja állítani azt a gázszállítmányt is, amely rendszeresen Magyarország területén keresztül megy Ukrajnába. Mint mondta, Ukrajnába a villamos energia 40 százaléka Magyarországról érkezik. „Ha kell, azt is le fogjuk állítani, mert az olajblokádot le fogjuk törni” – tette hozzá.