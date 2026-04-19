Ezek a világ legkülönlegesebb cégközpontjai

Sokan talán nem is gondolnák, hogy milyen fontos lehet egy-egy cégközpont külső és belső megjelenése, dizájnja. Egyre több cég ezzel is igyekszik kifejezni a vállalati identitást, ily módon is kommunikálva a társaság értékeit, kultúráját és jövőképét.
2026.04.19, 15:25
Frissítve: 2026.04.19, 16:07

A vállalati identitást (Corporate Identity) kifejező cégközpontok már nem csupán irodaépületek, hanem a márka fizikai megtestesülései, amelyek kommunikálják a cég értékeit, kultúráját és jövőképét – írja az Origo

A világ egyik legnagyobb sportszergyártó vállalatának főhadiszállása mindenképpen a legkülönlegesebb cégközpontok közé tartozik / Fotó: Stringer Image / Shutterstock

Cégközpontok a vállalati identitás szolgálatában

A modern cégközpontok tervezésekor kulcsfontosságú elemek az alábbiak:

  • Vizuális reprezentáció: a cég logója, színei és stílusa megjelenik az épület építészeti formáiban, belsőépítészetében és anyaghasználatában.
  • Vállalati magatartás (Corporate Behaviour): az épület elrendezése tükrözi a cég működési kultúráját (pl. átláthatóság, együttműködés, nyitottság).
  • Imázsépítés: olyan környezetet teremtenek, amely lenyűgözi a látogatókat, és erősíti a dolgozók elköteleződését. Számos világvállalat, például a technológiai óriáscégek olyan központokat építenek, amelyek ikonikus formáikkal azonnal felismerhetővé teszik a márkát, és támogatják a kreatív munkavégzést.

Sok helyen olyan innovatív közösségi tereket létesítenek, ahol az egyedi munkaállomások és pihenőzónák a „vállalati identitást” a mindennapi munkavégzés szintjére emelik. A fenntarthatóság érdekében pedig egyre több modern cégközpont a környezettudatosságot helyezi előtérbe, ami a felelős vállalati identitás része. 

Ezek a létesítmények tehát a vállalati kommunikáció legerősebb eszközei közé tartoznak, amelyek a márkaazonosságot vizuálisan és funkcionálisan is egységessé teszik.

Ebben a cikkben egy önálló galériát is talál, amelyben a világ legkülönlegesebb cégközpontjai közül válogattunk.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu