Magyar Péter az EU-s források feloldásáról és reformokról egyeztetett

Magyar Péter vasárnapi Facebook-bejegyzésében az Európai Bizottság vezetőivel folytatott, közelmúltbeli tárgyalásairól számolt be, valamint ismertette a Tisza Párt kormányzati terveit és prioritásait.

Magyar Péter szerint előreléptek az EU-val / Fotó: NurPhoto via AFP

A politikus közlése szerint az elmúlt két napban magas szintű egyeztetések zajlottak Budapesten az Európai Bizottság képviselőivel. A tárgyalások során hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormány jelentős felelősséget vállal Magyarország és az Európai Unió jövője szempontjából.

Magyar Péter kiemelte, hogy álláspontja szerint Magyarország jogosult az uniós forrásokra, amelyek nélkülözhetetlenek a gazdaság élénkítéséhez. Úgy fogalmazott, hogy ezek a támogatások nem könyöradományok, hanem az uniós befizetések és a közös európai szerepvállalás ellentételezésének tekinthetők.

A bejegyzésben részletesen ismertette a Tisza Párt vállalásait is. Ezek között szerepelnek korrupcióellenes intézkedések, Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez, valamint az igazságszolgáltatás, a sajtó és a felsőoktatás függetlenségének helyreállítása. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ígéreteiket továbbra is teljesíteni kívánják.

A politikus beszámolója szerint a politikai egyeztetéseket követően a szakmai szintű tárgyalások is megkezdődtek, amelyeket egy összetett, de sürgető folyamat első lépéseiként jellemzett. Hozzátette azt is, hogy a felek egyetértettek abban, hogy szükség van a tényleges munkafolyamatok elindítására annak érdekében, hogy az uniós források eljussanak Magyarországra.

Magyar Péter kitért arra is, hogy a jelenlegi helyzetet részben a leköszönő kormány döntéseinek következményei alakítják, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt a problémák helyett a megoldásokra kíván koncentrálni.

A bejegyzés végén arról írt, hogy miniszterelnöki eskütétele után Brüsszelbe tervez látogatni, ahol célja egy átfogó politikai megállapodás megkötése az uniós intézményekkel és tagállamokkal. Ennek célja, hogy a Magyarországnak járó források mielőbb elérhetővé váljanak a lakosság és a vállalkozások számára.