Otthon Start: a bankoknak is jobban megéri?

Noha a piaci lakáshiteleknél is számos kedvezményt kínálnak a bankok, ezeknél nyomuk sincs a támogatott hitelhez járó, több százezer forintos jóváírásoknak. Látványosan megugrott a piaci feltételű lakáshitelek jegybank által kalkulált, éves, átlagos kamatlába az Otthon Start hitel szeptemberi megjelenése után: miközben a 2025 augusztusáig tartó egy évben 6,55 és 6,90 százalék között mozgott a regisztrált érték, a múlt év októbere óta egy szűk, ám jóval magasabb sávban, 7,66 és 7,85 százalék között ingadozott – írta a Biztos Döntésre hivatkozva az Origo.

Szembetűnő, hogy a piaci lakáshitelekhez nem kapcsolódnak több százezer forintos, egyszeri jóváírással kecsegtető akciók sem, mint az Otthon Start hitelnél. Utóbbin nincs mit csodálkozni, hiszen az idei év első két hónapjában megkötött, közel 500 milliárd forintnyi lakáshitel-szerződésből nagyjából 400 milliárd támogatott konstrukció volt, amelynek döntő részét az Otthon Start adta. Az Ingatlan.com által közölt arányszám is beszédes, három lakáshitelből kettő Otthon Start.

Az összefüggés pedig az, hogy a piaci lakáshitelek átlagkamatánál látható ugrás amiatt is lehet, hogy az ügyfelek nem akarják, illetve nem tudják teljesen kihasználni a felkínált kedvezményeket. Az alacsonyabb kamat feltétele