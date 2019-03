Drogmérleg: a terjesztők száma eltörpül a vásárlókéhoz képest

A rendőrség adatai szerint tavaly több mint 7 ezer ember ellen hoztak valamilyen ítéletet kábítószer birtoklás miatt, további 740 személy volt érintett kábítószer-kereskedelemben, és 361 személlyel szemben új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt indítottak eljárást.

Az elmúlt négy évben több milliárd forint értékben foglaltak le kábítószert Magyarországon, aminek jelentős részét a marihuána adta – tudta meg a VG.hu a rendőrségtől. A közre adott adatokból kiderült az is, hogy tavaly a kábítószer birtoklásért elfogott emberek száma többszöröse volt a kábítószer kereskedelmet folytatókhoz, vagy droggal visszaélőkhöz képest.

Rendőrség: tarol a kannabisz a hazai piacon

Magyarországon az elmúlt években az ismertté vált kábítószer-bűncselekmények száma 5-7 ezer között alakult.

Az elmúlt négy évben – a kiskereskedelmi árakat figyelembe véve – több mint 3 milliárd forint értékű kábítószert foglalt le a rendőrség

– közölte a VG.hu megkeresésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) sajtószolgálata. A négy év adatai alapján elmondható, hogy az esetek túlnyomó többségében a visszaélések középpontjában a kannabisz állt, miután

2014-ben az 5545 regisztrált eset 68,4 százalékában,

2015-ben a 6509 regisztrált eset 57,7 százalékában,

2016-ban a 6000 körüli regisztrált eset 52,4 százalékában,

2017-ben az 5-7000 közötti regisztrált eset 60,7 százalékában

éltek vissza ezzel a fajta tudatmódosítóval.

A rendőrség tájékoztatása szerint a drogok kiskereskedelmi ára az elmúlt négy évben nem változott érdemben. „Kismértékű emelkedés figyelhető meg a kokain árában (12-20 ezer forint/gramm), illetve kismértékű csökkenés tapasztalható a heroin esetében (3000-5000 forint/adag), míg az új pszichoaktív anyagok ára szintén kismértékben emelkedett” – közölték. Emellett felhívták a figyelmet, hogy a kábítószerrel kapcsolatban előállított személyek számáról nem vezetnek statisztikát. Ugyanakkor viszont az Egységes Nyomozási és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika 2018-as adatai alapján közölték:

7873 regisztrált elkövető kábítószer birtoklása,

740 személy kábítószer-kereskedelem,

és 361 személy új pszichoaktív anyaggal való visszaélés

miatt vett részt már befejezett eljárásokban.

Állami stratégiával a drog ellen

A drogpolitikai irányelvek meghatározása során a korábbiaktól eltérő szemléletmód megjelenítésének igénye új drogstratégia kialakítását tette szükségessé 2012-ben. Ezt

részben a kábítószer-probléma kezelésében érintett egyes részterületeken végbement változások (például egészségügy, köznevelés),

részben a szenvedélybetegségek alakulását kedvezőtlenül befolyásoló mélyreható társadalmi és gazdasági változások,

valamint az egyes szerhasználati tendenciákban bekövetkezett jelentős negatív irányú elmozdulások,

illetve a designer drogok megjelenése tette szükségessé.

Ennek megfelelően Magyarország új stratégiai dokumentuma, a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020, 2013 óta határozza meg a hazai kábítószer-politikát. A stratégia célja, hogy erősítse az egészség és az egészséget támogató folyamatok, illetve az ezekhez vezető személyes, közösségi, környezeti feltételeket. Kimondja továbbá, hogy az egészség, az egészséges életmód, mint érték és erőforrás minél több ember számára követhetővé és követendő mintává kell válnia.

Ennek eléréséhez az állam egyébként nagyrészt a civil szervezetektől vár segítséget, miután a hazai kábítószer piac túlnyomó részét a fogyasztói oldal jelenti.

A Stratégia egyik összefoglalójában legalábbis az áll, hogy a bűncselekmények 80-90 százalékát a saját használattal összefüggésben elkövetett, fogyasztói típusú magatartások teszik ki. A visszaélések túlnyomó többségét csekély mennyiségű kábítószerrel követik el.

Zacher: döcög az ellátás, de nincs baj

„Ha egy függő szeretne segítséget kapni, ha változtatni akar az életén, és úgy gondolja, hogy elmenne rehabilitációra, akkor az Magyarországon megoldott” – nyilatkozta korábban a VG.hu-nak Zacher Gábor toxikológus. A szakember felhívta viszont a figyelmet, hogy limitált azoknak az addiktológiai osztályoknak a száma, ahol a kábítószerfüggő betegeket a megvonás utáni első 12 napon (amikor az elvonási tünetek erősen jelentkeznek) kellő hozzáértéssel kezelik.

Így az ellátás ezen része egy kicsit döcög. A hiány oka egyébként az, hogy az ilyen osztályok nagy része inkább az alkoholfüggőkre koncentrál, miután Magyarországon mintegy 800 ezer alkoholista él, amihez képest a 20 ezer kábítószerfüggő szinte elenyésző

– emelte ki a toxikológus. Egy fontos jelenségre is felhívta a figyelmet, miszerint a kábítószereseket sokkal kevésbé szeretik az emberek. Egy rendesen „megszuttyadt alkoholista” még állapota ellenére is szabálykövető tud lenni, míg a kábítószerezők sajátságos életstílust és életvitelt képviselnek, ráadásul a kommunikációjuk is más.

A kábítószerezés ráadásul nem a 60 évesek sportja, míg az alkoholistákat nem feltétlenül a huszonévesek jelentik

– mondta Zacher Gábor, aki szerint érdemes lenne észrevenni, hogy a kábítószerfüggőkkel hasonló módon lehet foglalkozni, és kommunikálni, mint az egyéb függőséggel küzdő emberekkel.