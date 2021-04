Egész Európát lepipálta pénzügyi tudásával a magyar diák

Mi történik, ha a hitelből vett telefonom összetörik – tovább kell fizetnem a törlesztőrészletemet? Ilyen és hasonló, fogós pénzügyi kérdésekre adott hibátlan válaszokat magyar versenyzőként Strasszer Zsófia, a budapesti Keleti Károly Szakgimnázium tanulója, és nyerte meg az Európai Pénzügyi Kvíz döntőjét.

Az idén 28 résztvevő európai ország 50 ezer diákjából került ki az az 55 nemzeti győztes, akik a European Money Week rendezvénysorozat részeként szervezett Európai Pénzügyi Kvíz döntőben mérték össze tudásukat.

A korábban Brüsszelben megrendezett, a pandémia miatt viszont második éve online formában, angol nyelven megvalósuló páneurópai versenyen a magyar Strasszer Zsófia, a budapesti Keleti Károly Szakgimnázium tanulója hibátlan teljesítménnyel verte a mezőnyt.

Az Európai Bankföderáció által életre hívott European Money Week rendezvénysorozat célja, hogy már fiatal kortól segítse a pénzügyek iránt érdeklődő diákokat ismereteik bővítésében, és felhívja a figyelmüket a mindennapi pénzügyi tudatosságra.

Magyarország 2014 óta résztvevője az European Money Week eseményeknek, a széleskörűen ismertté vált PÉNZ7 programmal, ami az európai országok között immár hagyományosan az egyik legtöbb fiatalt elérő esemény. A hét éves múltra visszatekintő PÉNZ7 rendezvénysorozaton idén 171 ezer, hét év alatt pedig több mint 1,1 millió általános- és középiskolás foglalkozott szervezett keretekben a pénzügyi alapismeretekkel.

A Magyarországon 2014 óta megrendezett PÉNZ7 missziója, hogy felhívja a figyelmet a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi kultúra fejlesztésének fontosságára, a vállalkozói kedv megteremtésének, az üzleti ismeretek megalapozásának lehetőségére az iskolákban.

A PÉNZ7-et – az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakmai támogatásával – 2015-ben a Magyar Bankszövetség a Pénziránytű Alapítvánnyal együttműködésben indította el. A programhoz szervezőpartnerként csatlakozott a Pénzügyminisztérium mellett az Innovációs és Technológiai Minisztérium valamint a Junior Achievement Magyarország Alapítvány is. 2017-től az EMMI a témahetet a tanév hivatalos rendjébe is beillesztette.

Az Európai Pénzügyi Kvíz magyar döntője a PÉNZ7 részeként került megrendezésre 78 hazai diák online vetélkedésével. A 15-16 éves fiatalok között megvalósult verseny magyar és angol nyelvű kérdésekkel mérte fel a pénzügyi jártasságot, tudatosságot. A hazai döntő két legjobb eredményű diákja képviselte hazánkat a nemzetközi megmérettetésben:

Strasszer Zsófia a Budapesti Gazdasági SZC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziumából, felkészítő tanára Hegyi Viktória, és

Borbély Attila Norbert a Soproni SZC Hunyadi János Technikumából (Csorna), felkészítő tanára Horváthné Kocsis Katalin.

Most is megmutatkozott, hogy a tudás kamatozik! – mondta gratulációjában a 15 éves győztesnek Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára. Mindez persze nem sikerülhetett volna Zsófi szorgalma, magabiztos nyelvtudása és felkészítő tanára, Hegyi Viktória, munkája nélkül. A verseny hazai főszervezőjeként a Magyar Bankszövetség köszönetét fejezte ki a PÉNZ7 keretprogram szervezésében részt vállaló intézmények elkötelezett munkájáért, valamint a több mint 2000 résztvevő pedagógus és 700 pénzügyi, vállalkozói önkéntes szerepvállalásáért. A fiatalok és a szakértők közösen a pénzügyi tudatosságra fordított energiája hozta meg első komoly nemzetközi eredményt az European Money Quiz versenyen való sikerrel.

Wim Mijs az Európai Bankföderáció vezérigazgatója köszöntőjében felhívta a fiatalok figyelmét arra, ha növelik pénzügyi tudásukat, nagy valószínűséggel megtakarításaikat is gyarapítani fogják, amiből akár hobbijaikra is költhetnek – mindezt az évek óta bővülő gitárgyűjteményének kapcsán saját példáján keresztül mutatta be.

A győztes és iskolája az Európai Bankföderáció által felajánlott 3000 eurós fődíjában részesül.