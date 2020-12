Elképesztő kinézetű e-autókra kell készülni jövőre

Az alternatív meghajtású járművek iránt érdeklődők örülhettek 2020-ban, hiszen világszerte jelentősen bővült a villanyautó-kínálat, és ez a trend várhatóan a jövőben is folytatódni fog. Bár a koronavírus-járvány negatív hatásai az autóipart is elérték, az elektromos járművek eladási mutatói rekordokat döntöttek az elmúlt hónapokban Európában – írja a LeasePlan flottakezelő vállalat.

A Jato Dynamics piacelemző cég legfrissebb adatai szerint az ilyen típusú új autókból szeptemberben és októberben is együttesen többet értékesítettek a gyártók, mint a dízelmeghajtásúakból, a tisztán elektromos autók (BEV) népszerűsége pedig közel 200 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

Nissan Ariya

A Nissan új elektromos crossovere a futurisztikus dizájnt egyesíti a tágas és kényelmes belső térrel. Az autó formavilágát letisztult vonalvezetés jellemzi zavaró részletek nélkül, ellentétben a markáns kontúrokról és élekről ismert hagyományos SUV-dizájnnal. Az Ariya ugyanolyan hasznos funkciókkal rendelkezik majd, mint a méltán sikeres Leaf, köztük például a ProPILOT Assist vezetéstámogató rendszerrel vagy az egypedálos gyorsítást és fékezést szabályozó e-Pedellel. Az Ariya dupla motoros kiszerelésben és e-4ORCE összkerékhajtással érkezik majd.

Hatótávolság: 375-500 kilométer

Akkumulátor-kapacitás: 63 kilowattóra és 87 kilowattóra

Várható megjelenés dátuma: 2021 vége

Ford Mustang Mach-E

A Mustang rajongók már 2019 vége óta várják az új Mach-E-t modellt, mely várhatóan 2021 végén lesz elérhető. A sportos külsőhöz tágas belső tér társul, ahol minden utas kényelmesen elfér. További bónuszként az autó extra, vízhatlan tárhelyet kínál a motorháztető alatt, ahol normál esetben a motor lenne. Az összkerékhajtású jármű elülső és hátsó motorjai egymástól függetlenül osztják el a terhelést a tengelyeken, ami javítja a gyorsulást, és nehezebb vezetési körülmények között is biztos navigációt tesz lehetővé. A Mustang Mach-E számos modern vezetéstámogató technológiát alkalmaz, köztük a SYNC4A intelligens kommunikációs rendszert, amely gépi tanulás segítségével méri fel a vezetési szokásainkat, hogy a legjobb vezetési élményt biztosítsa számunkra.

Hatótávolság: akár 600 kilométer

Akkumulátor-kapacitás: 68 kilowattóra vagy 88 kilowattóra

Várható megjelenés dátuma: 2021 vége

Hyundai IONIQ 5

Az IONIQ 2020 augusztusában új márkaként indult a Hyundai-on belül, amely kizárólag a villanyautókra fókuszál. Az elkövetkező négy évben a koreai autógyártó három új elektromos modellt is bemutat majd, melyek közül az IONIQ 5 lesz az első. Túl sok információt egyelőre még nem tudni az autóról, de az már ismert, hogy egy közepes méretű, kompakt szabadidő-autó (CUV) lesz, egyedülálló kialakítása pedig éppúgy merít a múltból, mint a csúcstechnológiából. A jármű napelemes tetővel érkezik, amely közvetlenül tölti az autó 12V kisfeszültségű akkumulátorát és a nagyfeszültségű meghajtó akkut. Az IONIQ 5 világelsőként V2L (Vehicle to Load) funkciót is kap, amellyel külső elektromos berendezések energiaellátását lehet megoldani 24 kilowattóráig.

Hatótávolság: 450-500 kilométer

Akkumulátor-kapacitás: 58 kilowattóra és 72 kilowattóra

Várható megjelenés dátuma: 2021 eleje

Mercedes-Benz EQA

Az autó a Mercedes EQ családjának új tagjaként debütál majd. A SUV modell gyártása 2020 végén indul, és az autó 2021-ben kerül majd forgalomba. Azoknak, akik „kisebb” elektromos SUV-ra vágynak, érdemes számításba venniük ezt a modellt. A járműben két, összesen 200 kilowattóra teljesítményű elektromos motor is helyet kap, amelyekkel az EQA 5 másodperc alatt képes felgyorsulni 100 kilométer/órára. Az autót vezeték nélkül vagy fali töltőről tölthetjük majd, és gyorstöltésre is elő van készítve: 10 perc alatt 100 kilométerre elegendő áramot tud felvenni.

Hatótávolság: várhatóan 400 kilométer

Akkumulátor-kapacitás: 60 kilowattóra

Várható megjelenés dátuma: 2021 során

Tesla Model Y

A Tesla Model Y nevű e-autó kialakítása hasonló a többi modellhez a letisztult belső teret és a nagy, 15 colos érintőképernyőt illetően, fontos különbség van azonban a teljesítményben. Az Y modellt az egyik leggyorsabb járműnek tervezték a Tesla kínálatában, amely mindössze 3,7 másodperc alatt képes felgyorsulni 100 kilométer/óra sebességre. A Model Y az Egyesült Államokban már elérhető, Európába pedig várhatóan a jövő év közepén érkezik majd.