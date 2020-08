Ellenzéki tüntetők indultak el Minszk központja felé

A TASZSZ tudósítói arról számoltak be, hogy a Partizanszki sugárúton és más városnegyedekből elindultak az ellenzéki tüntetők a főváros központi tere felé, a menetoszlopok mellett elhaladó gépkocsik pedig dudálva biztosítják őket a támogatásukról.

Mindenhol rendőrségi szállító teherautók, rabszállító kocsik, vízágyúk és más tömegoszlató eszközök zárják el az utcákat. Kordonokkal zárták le a Győzelem és az Oktyabrszkaja teret is. A Függetlenség terén lévő miniszterelnöki hivatalhoz jelentős számú belügyi katonai kontingest vezényeltek.

Hírügynökségek szerint a rendőrök már elkezdték a tüntetők letartóztatását a Függetlenség terénél, tucatnyi embert szállítottak el rabszállítókkal.

Előző napon, szombaton, dacolva a hatósági tilalommal, több ezer nőt tüntetett Minszkben Lukasenka lemondását követelve. Akkor is komoly rendőri készültség kísérte a felvonulást.

In #Minsk, #Belarus, there are dozens of thousands joining the #protest march today to demand fresh election and resignation of Lukashenka:

pic.twitter.com/9uRHDyxz1w

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) August 30, 2020