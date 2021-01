Faképnél hagyták a fővárost a reklámtender-ügyben

Csak tavaly egymilliárdot bukott a BKV azon, hogy Karácsony Gergely kezdeményezésére a fővárosi közgyűlés elmeszelte a cég reklámfelületeinek bérbeadásának négy évre szóló kiszervezést. Ráadásul az eset miatt a közlekedési vállalat 120 milliós bírságot is kapott. A főváros egy év után felébredt és mégis inkább tető alá hozta volna a koncessziót. Csakhogy mostanra már nincs kivel, ugyanis az érvényes ajánlatot benyújtó cég a világjárvány okozta válság miatt visszalépett. Így a városvezetés döntése miatt összességében több milliárd forinttól esik el a budapesti tömegközlekedés.

A BKV és a BKK igazgatósága új döntést fog hozni a reklámtender eredményével kapcsolatban – közölte a Világgazdaság érdeklődésére a BKV. A hivatalosan a „Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám célú hasznosítása” néven futó koncessziót a két fővárosi közlekedési cég még 2019 novemberében mondta ki eredménytelennek, miután a frissen megválasztott főpolgármester, Karácsony Gergely egyik első intézkedéseként megtorpedózta az eljárást.

A tender értéke megközelítette a 7 milliárd forintot.

Ekkora bevétel folyhatott volna be a krónikus finanszírozási problémával küszködő budapesti tömegközlekedés kasszájába, ha a városvezetés – pénzügyi szempontból érthetetlen okokból – nem fogadtatja el a fővárosi közgyűléssel azt a kezdeményezését, hogy adminisztratív korlátokkal szabotálják el a szerződéskötést.

A BKV-BKK páros 2016 januárjában tette közzé az eredeti felhívását a reklámhelyei értékesítésére. A jog megszerzése bombaüzletet ígért az érintett piaci szereplőknek: a kiírás szerint összesen 12,5 ezer négyzetméter reklámhelyről van szó, és ehhez adódnak hozzá a mintegy 1500 autóbuszon, 200 trolin, 630 villamoson és 450 metrókocsin kialakított promóciós platformok. Ez a mennyiség korábbi becslések szerint

Budapest és az agglomeráció köztéri hirdetési piacán az összes reklámlehetőség 10 százalékát teszi ki.

A pályázat elnyerésének értékét tovább növelte, hogy az ajánlatkérők 4, plusz opcionálisan további 4 évre állapodtak volna meg a nyertessel. A főpolgármester által jegyzett tiltó javaslat ezen a ponton gáncsolta el a közbeszerzést, ugyanis Karácsony Gergely 2019. november 5-i előterjesztése kikötötte, hogy a fővárosi cégek nem írhatnak alá egy évnél hosszabb időre szóló szerződést a tulajdonukban, használatukban vagy vagyonkezelésükben lévő reklámfelületek hasznosítására. Csakhogy a tender már túl volt a végső, 2019. augusztus 9-i ajánlattételi határidőn, ameddig két ajánlat is befutott. Ugyan a Publimont Kft. és a Hungaroplakát Kft. pályázatát a BKV-BKK közös bírálóbizottsága érvénytelennek mondta ki, de a francia hátterű JCDecaux Hungary Zrt. és a VBM Városbútor Média Kft. jelentkezését érvényesnek minősítette.

A konzorcium havi 142 millió forintot fizetett volna a tömegközlekedési reklámhelyekért, évente tehát több mint 1,7 milliárdot.

Ez az összeg mintegy két és félszerese volt 2019-ben és 2020-ban is annak a bevételnek, amelyre a BKV ezen a címen szert tett. Két éve átlagosan havonta 55, tavaly pedig 62 millió forintja származott ebből a tevékenységből a társaságnak. Jelen állás szerint határozatlan idejű szerződések alapján a metró belső felületeit a Promix Zrt. bérli és hasznosítja, minden más egyéb reklámhelyet pedig a BKV saját cége, a Peron Reklám Kft. Utóbbinak lehetősége van további alvállalkozók bevonására is, akik között a JCDecaux Hungary Zrt. is megtalálható. Amennyiben a városvezetés hagyja, hogy megszülessen az üzlet, 2020-ban a budapesti tömegközlekedés több mint 1,7 milliárd forintot szedhetett volna be, ehelyett azonban be kellett érnie 744 millióval. Tehát a főváros döntése egy év leforgása alatt közel

egymilliárd forinttal rövidítette meg a saját tulajdonában álló cégét.

Mindezt megfejeli az, hogy miután a BKV-BKK illetékesei Karácsony Gergely lépése miatt úgy ítélték meg, hogy nem tehetnek mást, és eredménytelenség miatt lezárták a közbeszerzést, a Közbeszerzési Hatóság eljárást indított ellenük, amellyel összefüggésben a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) először 115, majd a múlt héten újabb 5 millió forintos bírságot szabott ki. Előbbit éppen a főpolgármester felszólítására bíróságon támadták meg a társaságok, de az előző év november végén jogerős ítélet hagyta helyben a KDB büntetését. A friss, 5 milliós szankciót pedig azért rótták ki, mert a BKV-BKK nem tett eleget annak, hogy a KDB első határozatának megjelenésétől számított harminc napon belül új eljárást lezáró döntést hozzanak, holott ez törvényi kötelezettségük lett volna. Ezzel a mulasztásban megnyilvánuló jogsértéssel összességében már 120 millió forintot mutat a reklámtender bírságmutatója.

A témában a pénteki Népszava közölt cikket, amelyben az ötmilliós büntetés alapjáról, illetve magáról a reklámtender ügyéről és jövőjéről is meglehetősen zavarosan számoltak be. A lap ugyanakkor azt állította, hogy a BKV-BKK párosnak nincs választása, így várhatóan mégis kihirdetik a JCDecaux győzelmét az eljárásban. Ez egybecseng a Világgazdaság értesülésével, amely szerint a cég francia tulajdonosai Budapestre érkeztek, hogy tárgyaljanak a fővárossal. Az igazi sokk ekkor érhette Karácsony Gergely stábját. A JCDecaux Hungary Zrt. ugyanis lapunk érdeklődésére arról tájékoztatott, hogy

a COVID világjárvány az out of home (kültéri hirdetés) piacnak okozott negatív hatásai miatt a JCDecaux nem tartotta fent a BKV-nak tett ajánlatát a reklámtenderen.

Mindez azt jelenti, hogy hiába is táncolna vissza a főváros és fogadná el most már mégis a francia multi havi 142 milliós ajánlatát, erről lecsúsztak. A BKV búcsút inthet az évi 1,7 milliárdos bérleti díjnak, helyette be kell érnie ennek a töredékével. Mindez a reklámtender eredetileg tervezett négy éves időtartamára vetítve közel négy milliárdos kiesést jelent a budapesti tömegközlekedésnek, amelynek a járványhelyzet nyomán beszakadó jegy és bérletértékesítés miatt pedig most tényleg minden forintra szüksége lenne.

Amikor annak idején a fővárosi vállalatok lezárták a közbeszerzést, az erről készült összegző dokumentumban az szerepelt, hogy a befejezetlen eljárást követően új közbeszerzést írnak ki. Ez máig, bő egy év távlatában sem történt meg. A BKV azt írta lapunknak, hogy a hétfőre összehívott BKV-s és BKK-s igazgatósági ülésen kialakult irányvonal függvénye, hogy indul-e új tender a tárgyban, vagy sem. Erről a JCDecaux Hungary Zrt. azt mondta, hogy amennyiben a BKV új tendert ír, a tartalmának megismerését követően a JCDecaux eldönti, hogy indul-e. Vagyis korántsem biztos, hogy ha lesz is megismételt eljárás, abban részt vesz majd a legjobb ajánlatot adó cég. Ráadásul a világjárvány következtében a súlyából jelentősen veszítő kültéri reklámhordozók piaca mostanra nem képvisel akkora értéket, mint 2019-ben, így számolni kell azzal, hogy jó ideig nem kap olyan magas összegű ajánlatot a főváros, mint az elszalasztott JCDecaux-pályázatban.

