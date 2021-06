Hazajuthatnak a ritka, csempészett kaktuszok Olaszországból

Csempészett, igen ritka kaktuszokat küldtek haza Olaszországból Chilébe. Az olasz természetvédelmi hatóság házkutatási paranccsal lépett egy kaktuszcsempészettel gyanúsított kereskedő házába, ahol egy zárt helyiségben több mint ezer ritka kaktuszt találtak – írja az AP News.

A növényeket a chilei Atacama-sivatagból hurcolták el.

A közép-olaszországi Adria-parti Senigallia városában több száz copiapoa cinereát és Eriosyce cactust foglaltak le, melyeket a sivatagban húztak ki a talajból. Megtalálták a gyanúsított útlevelét, számítógépét és más dokumentumait, melyek segítettek felderíteni a tevékenységét.

An Italian police bust leads to the discovery of over 1,000 rare cacti poached from Chile and an international operation to return the plants to their native land. https://t.co/jJWsfBzHam

— AP Europe (@AP_Europe) June 18, 2021