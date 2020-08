Idegengyűlölő megjegyzéseket tett egy színésznő Melania Trumpra

Bette Midler színésznőt többen is kritizálták, miután a közösségi oldalán nekiment Melania Trump first ladynek az akcentusa miatt – vette észre a The Hill.

Melania Trump a republikánus konvenció második estéjén szólalt fel. A first lady felidézte, hogy

kommunista országban, Szlovéniában született és 26 évesen érkezett az Egyesült Államokba, „a lehetőségek országába”. Az elnököt együttérző emberként írta le, és arra bíztatta az amerikaiakat, hogy rá szavazzanak az ősszel.

„Március óta az életünk drámaian megváltozott” – mondta a first lady, utalva a koronavírus-járványra, és együttérzéséről biztosította a járvány áldozatainak családtagjait. A járvány elleni küzdelemről szólva és férjére utalva leszögezte: „Donald fáradhatatlan lesz”.

Bette Midler a beszéd után a Twiterre azt írta, hogy el kellett volna távolítani a színpadról az „illegális idegent”, majd egy másik posztjában úgy folytatta:

Ó Istenem. Még mindig nem tud angolul beszélni.

Oh, God. She still can’t speak English. — bettemidler (@BetteMidler) August 26, 2020

Többen is felháborodtak a színésznő írása miatt: volt aki mérgezőnek nevezte a tweetet, egy másik kommentelő azt írta, hogy

Ó Istenem. Bette Midler rasszista,

és volt olyan felhasználó is, aki megkérdezte,

Hány nyelven beszél Bette? Melánia szlovénul, angolul, franciául, olaszul és németül is.

Melania Trump a beszédében jobbára first ladyként szerzett emberi tapasztalatairól is szólt, illetve az együttérzésről, mint értékről úgy beszélt: „ebben rejlik Amerika ereje”.

Címlapkép: MTI/EPA pool/Michael Reynolds