Katonák és tűzoltók segítik az Angliában várakozó kamionosok tesztelését

Brit és lengyel katonák, valamint francia tűzoltók is bekapcsolódtak pénteken a hét eleji francia határzár miatt Angliában feltorlódott több ezer kamion sofőrjeinek koronavírus-tesztelésébe.

A brit védelmi minisztérium közölte, hogy

nyolcszáz katona érkezett a délkelet-angliai Dover kompkikötőjének közelében, egy használaton kívüli repülőtéren kialakított átmeneti kamionparkolóba, illetve az autópályán felállított tesztelési helyszínekre.

A BBC televízió beszámolója szerint Mariusz Blaszczak lengyel védelmi miniszter utasítására lengyel katonák és egészségügyi szakértők is a délkelet-angliai Kent megyébe utaztak, és bekapcsolódtak a tesztelésbe.

A szemközti partról francia tűzoltók is átkeltek, és szintén részt vesznek a kamionosok koronavírus-szűrővizsgálatában.

A Kent megyei tanács pénteki adatai szerint még mindig hozzávetőleg négyezer kamion vár arra, hogy átkelhessen a francia oldalra.

A francia hatóságok hétfőn nulla órától állították le a brit oldalról érkező teherforgalmat az Angliában feltűnt új koronavírus-változat gyors terjedése miatt.

A francia tilalom olyan járművekre vonatkozott, amelyekkel emberek – gépkocsivezetők, utazószemélyzet, utasok – is átkeltek volna Franciaországba. Az utazószemélyzet és utasok nélküli teherszerelvények – konténerek és vontató nélküli kamion-pótkocsik – átkelését a francia hatóságok nem korlátozták, de a szerda este feloldott határzár alatt így is több ezer kamion torlódott fel az angliai oldalon.

A francia korlátozás előzményeként a brit kormány a múlt héten bejelentette, hogy új koronavírus-variánst azonosított. Ennek a vírusváltozatnak a fertőzőképessége a vizsgálatok adatai szerint akár 70 százalékkal is meghaladhatja a korábban azonosított koronavírus-típusokét.

A brit és a francia kormány szerdai megállapodása szerint újraindulhatott Nagy-Britanniából Franciaország felé a légi, a vasúti és a tengeri közlekedés, de Franciaországba csak az léphet be Nagy-Britannia felől, aki 72 óránál nem régebbi negatív koronavírustesztet mutat fel.

A kamionsofőröknek 30 perc alatt eredményt mutató koronavírus-gyorstesztet kell elvégeztetniük.

Ennek eredményét a sofőrök SMS-üzenetben kapják meg, és negatív lelet esetén ezt az üzenetet felmutatva, a szűrővizsgálat eredményének időpontjától számított 72 órán belül átkelhetnek Franciaországba.

Grant Shapps brit közlekedési miniszter pénteki tájékoztatása szerint előző estig 2367 kamionsofőr tesztelését végezték el, és három szűrővizsgálat lelete lett pozitív.

Shapps alig burkoltan bírálta azt a francia előírást, amely negatív koronavírusteszthez köti a kamionosok belépését. A miniszter Twitter-bejegyzésében felidézi az Európai Bizottság közlekedési biztosának állásfoglalását, amely szerint nem javasolt a közúti fuvarozók kötelező tesztelése, mivel a vezetőfülkéjükben napokig egyedül tartózkodó sofőrök rendkívül alacsony fertőzési kockázatnak vannak kitéve.

A brit közlekedési minisztérium külön felhívást adott ki arról, hogy az Angliából Franciaországba Doverből komppal átkelni készülő kamionoknak nem a doveri kikötőbe, hanem a közeli Manstonban kialakított kamionmegállóba kell menniük.

Azoknak a kamionosok, akik a Eurotunnel vasúti alagúton közlekedő teherautószállító szerelvényekkel akarnak átkelni, az M20-as autópálya 8-as kijárójánál kell csatlakozniuk a tesztelésre várók sorához.

A brit közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint az átkelés engedélyezéséhez szükséges koronavírustesztet nem lehet bármelyik Kent megyei egészségügyi intézményben elvégeztetni; a helyi kórházakban vagy rendelőkben nem fogadják azokat, akik ilyen célú szűrővizsgálatra jelentkeznek.

A tájékoztatás szerint a tesztelésre váró kamionosoknak a helyi hatóságok élelmiszert és vizet osztanak.