Kompromisszumot ajánl Brüsszel az oltások elfogadására

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán előterjesztette az oltási útlevél bevezetésével kapcsolatos törvénytervezetet, amelynek az a célja, hogy egységes szabályrendszert teremtsen az Európai Unión belül, elősegítse az utazásokat, megmentse a nyári turisztikai szezont. A javaslat értelmében a digitális dokumentum tartalmazza, hogy az illető megkapta a koronavírus elleni oltást, illetve abból melyiket, vagy átesett a fertőzésen, illetve rendelkezik negatív teszttel.

A javaslat értelmében minden tagállamnak „azonos feltételekkel” kell elfogadnia más országok oltási igazolványait, de ez csupán az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett vakcinákra érvényes.

Az igazolványba azonban olyan vakcina is bekerülhet, amelyet (még) nem hagyott jóvá az EMA – ez elsősorban az orosz Szputnyik V-re vonatkozik, amelynek a vizsgálata már folyik, és amely minden valószínűség szerint meg is kapja majd az alkalmazási engedélyt, illetve a kínai Sinopharm vakcinára, amelyet nem is nyújtottak be engedélyezésre az EMA-hoz.

A bizottság azonban meghagyja az egyes tagállamoknak a jogot arra, hogy eldöntsék, beengedik-e az ilyen oltással rendelkező embereket, illetve milyen tesztelési és karantén-feltételeket szabnak a számukra.

Mivel az európai turisztikai ágazat számára nagy a tét, így valószínű, hogy a leginkább érintett államok engedékenyek lesznek, nem akarják majd elriasztani a kínai vagy orosz oltással rendelkező uniós vendégeket.

Az útlevéllel kapcsolatos részleteket jövőhéten vitatják meg a tagállamok állam- és kormányfői, a végső döntést pedig a Reuters szerint júniusban, a nyári turistaszezon kezdetén hozzák majd meg.

Komoly viták várhatóak, hiszen az EU-ban eddig a lakosság nem egészen egy tizedét oltották be, így több tagállam – például a legrosszabbul állók közé tartozó Franciaország, Belgium és Németország – diszkriminációtól tart; az ő megnyugtatásukat szolgálja, hogy az igazolvány tartalmazza a fertőzés, illetve a teszt adta védelmet.

Az aggodalmakat növeli, hogy a vakcinákkal kapcsolatban sok még a bizonytalanság, nem tudni például, hogy a beoltottak fertőznek-e. Egyelőre az sem világos, hogy mennyi időre biztosít immunitást a vakcina, illetve az, ha valaki átesett a fertőzésen – figyelmeztetett Andrea Ammon, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatója.

A tervezet azt is hangsúlyozza, hogy

az oltási útlevél „nem lehet előfeltétele a szabad mozgás jogának gyakorlásához”.

A digitális igazolvány ingyenes lesz, a személyes adatok közül csak a „szigorúan szükségesek” szerepelnek majd benne, és azokat szigorúan védeni fogják, nem gyűjtik uniós szintű adatbázisba.