Koncerten gyülekező tömegbe lőttek az USA-ban

Ismeretlenek belelőttek egy koncertre gyülekező tömegbe helyi idő szerint szombat éjjel a floridiai Miamiban, legalább két ember életét vesztette, sokan megsebesültek – közölték rendőrségi forrásból.

Alfredo Ramirez a Miami-Dade megyei rendőrségtől a helyszínről Twitteren közölte, hogy

a bűncselekmény Hialeh településrészen történt egy biliárdklubnál.

Two people were killed and 20 to 25 people injured in a shooting outside a banquet hall in South Florida, police say. Three people got out of an SUV and opened fire on the crowd outside the hall, which had been rented out for a concert, authorities say. https://t.co/xzr8I7K5LX

