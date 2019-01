Középkorú férfi a kollégiumi tűz áldozata

Valószínűleg egy középkorú férfi vesztette életét a szerda esti IX. kerületi kollégiumi tűzben – közölte a Magyarországi Református Egyház (MRE) kommunikációs szolgálata csütörtökön

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Markusovszky téri kollégiumának második és harmadik emelete szerda este gyulladt ki. Az oltási műveletek közben a tűzoltók egy megégett holttestet találtak a harmadik emeleten, a lépcsőfordulóban.

Az MRE tájékoztatása szerint az épület tulajdonosa, a Dunamelléki Református Egyházkerület szerda este felhívást tett közzé a Facebookon, amelyben azt kérték a diákoktól, hogy egy megadott számon adjanak életjelet magukról. A diákok ezt kivétel nélkül megtették, így valószínűsíthető, hogy az áldozat a kollégiumban vendégként elszállásolt férfi. A rendőrségi vizsgálat még tart.

A kollégiumban 125 diák lakott, de sokan nem voltak bent, mert a vizsgaidőszakban hazautaztak.

A közleményben kitértek arra: egyelőre nem lehet tudni, miért gyulladt ki a kollégium, és a tűzoltók még most is dolgoznak az épületben, mert a kisebb tűzfészkeket és a parázsló területeket is lokalizálni kell. Az épületet evakuálták, bemenni nem lehet. A Ráday utca érintett részére autóval nem lehet behajtani.

A Köztelek utca, Ráday utca, Markusovszky tér által határolt épülettömben működik a kollégium mellett a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöki hivatala, levéltára, a Ráday Könyvtár, a Török Pál Kari Könyvtár és a Bibliamúzeum is. Ezekben a tűzoltók tájékoztatása szerint nem esett kár.

Az egyházkerület vezetése délben válságstábot hív össze a Károli Gáspár Református Egyetem rektori hivatalában, ahol a – többi közt – azt is megtárgyalják, hogyan biztosíthatnak elhelyezést a szállás nélkül maradt diákoknak.

Bogárdi Szabó István, az MRE zsinatának lelkészi elnöke, dunamelléki püspök csütörtök reggel közleményében köszönte meg a tűzoltóknak, hogy a riasztástól számítva nyolc perc alatt a helyszínre értek és „emberfeletti erőfeszítéseket tettek a tűz megfékezésére”.

A püspök megköszönte a rendőrség munkáját is, valamint a több száz felajánlást a diákok megsegítésére. Külön köszönetet mondott továbbá Bácskai Jánosnak, a IX. kerület polgármesterének, aki azonnal megnyitotta a közeli önkormányzat épületét a téli hidegben kint rekedt diákok előtt.