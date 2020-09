Lebontották a Nyugati tetőszerkezetének üvegfelületét

A végéhez közeledik az üvegfelületek bontása a Nyugati pályaudvar tetőszerkezetén, az új üvegtáblák gyártása folyamatban van, valamint készül a gipszelemek mintázása is.

Ütemterv szerint folytatódik a munka mintegy 8200 négyzetméteren a Nyugati pályaudvar tetőszerkezetén – írja közleményében a MÁV. Az üvegfelületet látványos elemeinek bontását követően, már csak apróbb elemek eltávolítása szükséges, ezt követően helyezhetők el az új üvegtáblák. A munkák következő fázisában kibontják az óraszerkezetet a Teréz körúti homlokzatról, melynek felújítását is elvégzik. A tetőn a tartószerkezeti cserék, a festés, a szarufák és a szelemenek (szarufákat alátámasztó gerendák) elhelyezése is zajlik. A pallózás mellett új csapadékvíz elvezető-rendszert építenek ki.

Az elmúlt hónapokban a csarnokba futó vágányok felsővezeték-hálózatát szerelték, és a csarnok előtt új, ideiglenes ütközőbakokat építettek be a 10-13. vágányok lezárására, hogy a külső sínpárok a felújítás alatt is használhatók legyenek a vonatforgalom számára. Megépült a csarnokban egy 70 ezer légköbméteres térállvány, jelenleg további állványok építése zajlik. Egy 7000 négyzetméteres védőhálót is kialakítottak az utasok és a munkások védelme érdekében, valamint két toronydaru is felépült.

A Nyugati pályaudvar utascsarnokának több ütemű lezárása idején a december 7-ig tartó időszakra vonatkozó menetrendek és a részletes utastájékoztatás elérhető a www.mav.hu/nyugati oldalon.