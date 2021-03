Megújul a Lechner Ödön tervezte Sipeki-villa

Teljes körű felújítást és bővítést kap egy fővárosi műemléképület: a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége XIV. kerületi székházán az Épkar Zrt. és a Prím Építő Kft. konzorciuma fog dolgozni – írja a magyarepitok.hu az uniós közbeszerzési adatokra hivatkozva.

A beruházás költsége mintegy nettó 1,94 milliárd forint.

Az 1905-ben átadott, Lechner Ödön tervei alapján épült Sipeki-villa főépületének felújítása során többek között restaurálják a kandallókat és a hall lépcsőjét, a külső műkő elemeket, a díszbádogos műtárgyakat, a fa nyílászárókat pedig újra gyártják az eredeti minta szerint.

A több mint száztíz éves műemlék visszanyeri méltó formáját:

2720 négyzetméternyi vakolat újul meg,

1610 négyzetméteren betonmunkákat végeznek el,

válaszfalakat építenek,

mintegy ezer négyzetmétert parkettáznak

és a hűtés, a fűtés, valamint a vezetékhálózat is megújul.

Modern légtechnikát és elektromos hálózatot is felszerelnek. A teljes projekt része a kertépítészet is, illetve az akadálymentesítést is előírta a pályázat – közölte a portál.