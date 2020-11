Merkely Béla is koronavírusos

Mekely Béla is megfertőződött koronavírussal. a Semmelweis Egyetem professzora Facebookon jelentette be, hogy pozitív tesztet produkált.

🗣💻Mai napon megtartottuk a Semmelweis Egyetem Rektori fórumját, ahol hallgatóinknak is volt lehetősége kérdezni…

Az elmúlt napokban a családom tagjai közül többen is megfertőződtek az új típusú koronavírussal, és sajnos a hét elején az én PCR-tesztem is pozitivitást mutatott, tegnap óta pedig már tüneteim is vannak