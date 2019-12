Milliárdokat érhet a hulladék

A Bor környékén található mintegy 10 ezer négyzetkilométernyi területet átvizsgálva a szakértők megállapították, hogy a már korábban felhalmozott bányászati hulladékból 90 ezer tonna réz és majdnem 4 tonna arany nyerhető ki. Szakértők nyilatkozata szerint

a legújabb technológiák segítségével megvalósítható lenne a mintegy 720 millió dollárt érő réz és arany kinyerése. Bor környékén már több mint száz éve bányásznak rezet és nemesfémeket, az első bányát a pancsovai születésű Weifert György alapította.

Állítólag a bori Bányászati és Kohászati Intézet és a japán Akita Egyetem szakemberei által végzett kutatás után derültek ki ezek az adatok. Öt évvel ezelőtt a szerb és a japán kormány, a bori intézet és az Akita Egyetem megállapodása alapján kezdődött el a vizsgálat. Az ötmillió dolláros projekt a bányászati kitermelésben közvetlenül érintett területek vizsgálatát célozta.

A kutatásban a japán fél két műholdat is bevetett. A vizsgálatokból és az elemzésekből kiderült, hogy a bányászati hulladékban, a nemesfémek világpiaci árán számítva, mintegy 720 millió dollárt érő réz és arany kallódik. A projekt következő fázisa a megfelelő technológia felkutatása, eredményeként pedig a bányászati hulladékból kinyerhetnék a rezet, az aranyat és némi ezüstöt is. A szerbiai szakemberek már részt is vettek egy Japánban megtartott többhetes képzésen, és a japán fél 1,5 millió dollár értékben felszerelést is biztosított a projekt megvalósításához. Nehéz megítélni, hogy valójában ki járt igazán jól a bánya tavalyi privatizációjával.

Egy évvel ezelőtt, 2018. december 18-án írták alá hivatalosan is azt az okmányt, amellyel a kínai Zijin Mining csoport lett a Bori rézbánya többségi tulajdonosa 63 százalékos részesedéssel.

