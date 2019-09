Pénteken is enyhe idő lesz

Keleten, délkeleten is fokozatosan megszűnik a tartós csapadékhullás, és szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet. Másutt a napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, amelyekből nyugaton elvétve, északkeleten helyenként alakulhat ki zápor, utóbbi tájakon egy-egy zivatar is. Éjszaka többfelé párássá válik a levegő, főleg az ország északkeleti harmadán köd, illetve rétegfelhőzet is képződik, amely péntek délelőttre mindenütt feloszlik.

Pénteken nyugat felől egy vékony, szakadozott felhősáv vonul át az országon, emellett mindenütt várható több-kevesebb napsütés. Számottevő csapadék nem valószínű. Csütörtökön az északnyugati, pénteken a délire, délnyugatira forduló szél helyenként megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 21 és 26 fok között várható.