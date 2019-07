Pert indítottak Michael Jackson rajongói

Jackson rajongói beperelték azt a két férfit, akik a nagy vihart kavart HBO-féle dokumentumfilmben arról beszéltek, hogy a popsztár gyerekkorukban szexuálisan zaklatta őket.

Megelégelték Michael Jackson rajongói, hogy molesztálással vádolják kedvencüket, ezért összefogtak és beperelték Wade Robsont és James Safechuckot, akik a nemrégiben bemutatott dokumentumfilmben, a Leaving Neverlandben azt állították, hogy gyermekként molesztálta őket a zenész – írja a reuters.com.

Keresetüket Franciaországban adták be, mivel Nagy-Britanniával és az Egyesült Államokkal szemben itt törvények védik az elhunytak jó hírnévhez való jogát.

A blikk.hu szemléje szerint a felperes rajongói klubok, az MJ Street, az On the Line és a Michael Jackson Community is jelképes, egy eurós kártérítést követelnek, amelyet ügyvédjük Emmanuel Ludot szerint a per során meg is kaphatnak. Ezt arra alapozza az ügyvéd, hogy 2014-ben már megnyertek egy pert a Michael Jackson Communityvel az énekes orvosával, Conrad Murray-vel szemben.

Korábban írtunk arról, hogy Jackson hagyatékának kezelői szintén keresetet nyújtottak be az HBO ellen, mert a kábelcsatorna a néhai sztár állítólagos gyermekmolesztálásáról készült dokumentumfilmjével megszegett egy korábbi szerződést, amelyben vállalta, hogy nem tünteti fel rossz színben az énekest.