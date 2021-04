Újabb amerikai luxusingatlant szerzett be Lionel Messi

Úgy tűnik Lionel Messinek bejön Miami. A Barcelona hatszoros Aranylabdát futballsztárja újabb apartmant vásárolt a metropoliszban, azt követően, hogy két évvel ezelőtt már vett egy ingatlant mintegy tízmillió dollárért – írja az nso.hu a The Sunra hivatkozva.

Lionel Messi ‘buys £5m luxury apartment with 1,000-bottle wine cellar and access to SIX pools and private chef’ https://t.co/JDB4maFogH

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 24, 2021