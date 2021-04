27 milliárd forintért megvehető a Keresztapa-filmek ikonikus kastélya

A komoly történelemmel bíró Los Angeles-i kastély tulajdonosa csődöt jelentett, így az 1972-es „A keresztapa” című filmmel legendássá váló ingatlan eredeti árához képest 105 millió dollárral olcsóbban, mindössze 89,76 millió dollárért (körül-belül 27 milliárd forintért) cserélhet gazdát – számolt be róla a Business Insider.

Tulajdonosa, az ügyvéd és ingatlanbefektető Leonard Ross 2016-ben 195 millió dollárért hirdette meg az ingatlant.

Az árat akkor túl soknak találta a piac, így nem kelt el, ráadásul azóta a járvány sem felfelé tornázta az ingatlanárakat. 2018-ban 135, 202-ban pedig 125 millió dollárért próbált meg túladni rajta a tulajdonos.

Időközben Ross cégét, a szóban forgó ingatlant is birtokló LLC-t 52 millió dolláros fizetetlen hiteltartozása miatt csődeljárás alá helyezték, és az ikonikus épület eladására kötelezték.

Emiatt minden korábbinál kisebb, az eredeti árnál 54 százalékkal alacsonyabb áron, 89,76 millió dollárért hirdették meg.

A Business Insider megkeresésére Ross és ügyvédje sem válaszoltak.

A hosszú éveken keresztül William Randolph Hearst médiamogul tulajdonában lévő ingatlan korábban Beverly-ház néven szerepelt, ma már Hearst Estate a neve. 2013-ban havonta 600 000 dollárért (körül-belül 180 millió forintért) lehetett bérelni.

A keresztapa filmben Jack Wolz, a Corleone-család tyúkszemére lépő filmproducer otthonaként tűnt fel. A pletykák szerint itt forgatták azt a jelenetet, amikor Wolz karaktere egy levágott lófejjel ébred ágyában, de az ingatlanértékesítő szóvivője, Anthony Marguelas elmondta, hogy az a jelenet valójában New Yorkban lett forgatva.

A kastély Beyonce 2020-ban megjelent „Black is King” című nagylemezéhez készült videóklipben is szerepelt.

A látogatók a birtokra egy nagy vaskapun keresztül juthatnak be, majd egy 800 méteres kocsifelhajtón érkezhetnek meg a kastélyhoz. William Randolph Hearst egykori otthonához két medence is tartozik. A Paul Thiene tájépítész tervezte udvaron ápolt keretekkel és precízre vágott sövényekkel találkozhatunk. Az ingatlanhoz egy kétemeletes könyvtár is tartozik, amely kézzel faragott belső térrel, és részletgazdag mennyezettel is bír.

Az aranytónusú bútorzat pazar megjelenést kölcsönöz számos szobának. A 22 méter magas boltíves mennyezettel rendelkező nappalit gyakran bálteremként használják. A ház több nagy folyosóval is rendelkezik, az egyik 15, a másik 25 méter hosszú. Utóbbi falát egy 15 méteres festmény díszíti. Az épületben egy 32 méter hosszú billiárdterem várja a kikapcsolódni vágyókat.

Az ingatlan már a Corleone-család történetét bemutató trilógia előtt is ismert volt. 1953-ban John F. Kennedy és Jacqueline itt töltötték nászútjuk egy részét.