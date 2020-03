A kiadó mégsem kér Woody Allen memoárjából

Miután a Hachette könyvcsoport körülbelül 75 alkalmazottja csütörtökön tüntetést indított az ellen, hogy megjelentessék Woody Allen hollywoodi rendező életrajzát A semmi apropóján címmel, a kiadó visszavonta a könyv kiadását – írja a Forward.

– indokolták a dolgozók, miért nem veszik fel a munkát.

A hírt először a Publishers Weekly tette közzé:

BREAKING: Employees at the Little, Brown imprint of Hachette Book Group have staged a walk-out in protest of the company’s acquisition of Woody Allen's forthcoming memoir. This story is developing.

