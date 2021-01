Bezárja kapuit a 450 éve működő kocsma

A Lamb and Flag nem csak egy átlagos kocsma volt, közösségi térként funkcionált és kulturális jelentőséggel bírt. 1613 óta áll a helyén, generációk óta kedvenc, ezt bizonyítja az is, hogy a mellette lévő utcát is a helyről nevezték el – írja a Reuters.

A kocsma tulajdonosa az Oxfordi Egyetemhez tartozó St. John’s College.

Az oxfordi diákok, sőt még a tanárok és kutatók körében is népszerű társasági helyszín volt.

Ráadásul a kocsma által termelt hasznot ösztöndíjak finanszírozására fordították, amelyeket ezentúl más forrásból kell biztosítani.

A Gyűrűk ura triológia is ezen falak között született meg Tolkien tollából,

és a hely más híres íróknak is inspirációt adott az alkotásra. Thomas Hardy költő és regényíró is törzsvendég volt.

Az elmúlt 12 hónapban, a koronavírus által okozott veszteség miatt már nem tudják tovább fenntartani a Lamb and Flag finanszírozását.

A kultikus kocsma január 31-én bezár

– jelentette be Steve Elston gazdasági vezető. Dave Richardson, egy hagyományos brit kocsmákat támogató civil szervezet képviselője a bezárásról úgy fogalmazott, hogy az tragédia lenne. A helyszín értékeiből a történelmi környezetet és a nagy beszélgetéseket emelte ki. A Lamb and Flag megmentéséhez összefogás alakult.

Címlapkép: Instagram/simonspubtour