Ismét magyarázkodnia kell a Filmakadémiának

A Joker és a Netflix tarolhat az Oscaron, ám újra szól a régi nóta: nőket és színes bőrűeket alig jelöltek. A nézők Jennifer Lopezt és az Élősködők szereplőit siratják.

Most, hogy a 2020-as Oscar-jelölések megérkeztek, a szakma egyes szegmensei megkezdték az elemzéseket.

A Joker tarolhat az idei Oscaron A Joker című filmet jelölte a legtöbb, 11 kategóriában az Amerikai Filmakadémia Oscar-díjra hétfőn. Az Akik maradtak című magyar film nem kapott jelölést. ITT VANNAK A JELÖLTEK!

Így tett a VOX is: a magazin szerint az idei felhozatal darabjai által sokat tanulhatunk a filmművészetről, ám annál többet erről az iparágról, hogy mi az, ami prioritást élvez, ki részesít előnyben az Amerikai Filmakadémia, kit hagy figyelmen kívül újra és újra. A filmes lap szerint az idei jelölések megint sok vitára adnak okot, és ugyanazokat a problémákat kell megvizsgálni, amelyeket az elmúlt években is.

Nézzük, hogy a VOX szerint, mely szereplők az idei filmes szezon legnagyobb győztesi, illetve nagy vesztesei.

Győztesek: a Joker és a Netflix tűnik befutónak

A Joker kapta a legtöbb jelölést

Hétfőn kiderült, hogy a Joker lett a legtöbb jelöléssel bíró alkotás), így mindenképpen a legnagyobb nyertesek közé sorolhatjuk. A győzelmi sorozatot már ősszel megkezdte a film, ugyanis

a Jokeré lett minden idők legjobb októberi nyitása

azaz soha semmilyen filmet nem néztek meg még ennyien októberben.

Nemcsak az eddigi idény, hanem az Oscar-gála egyik nagy nyertese is lehet Joaquin Phoenix, akinek alakítását még azok is elismerik, akik egyébként nem igazán szimpatizálnak a filmmel. S hogy miért? Egyrészt nem igazán kultiválják, amikor képregény-film kerül a díjátadók fókuszába – pedig a Jokernek már a Sötét lovag (The Dark Knight) és a Fekete Párduc (Black Panther) is megágyazott a vörös szőnyegen. Másrészt pedig sokan úgy gondolják, hogy a Joker-karakter rajongói beteg elmék, és nem jó irányba viszi a világot, ha egy pszichopata őrültet futtat a filmipar.

Begyűrűzik-e a Netflix-mánia az akadémiára?

A streaming-szolgáltató elképesztő mennyiségű pénz költött saját gyártású tartalmaira, s a jelöléseket tekintve ezt nem is tette rosszul. Martin Scorsese The Irishmanje (Az ír) 160 millió dollárba került, nem beszélve arról a hihetetlen marketing kampányról, amelyet a vállalat betolt a film mögé.

Miután a Netflix tavaly csatlakozott a Motion Picture Association of Americahoz, mindent elkövetett, hogy hasonló elismerésben részesüljön, mint a másik öt nagy gyártó (Universal, Paramount, Disney, Sony, Warner). A pénz- és energiabefektetés pedig bejött: 24 jelöléssel kiütötték a Disney-t is,

a Marriage Story (Házassági történet), a The Irishman (Az ír) és a The Two Popes (A két pápa) több jelölést is kapott

– az első kettő ráadásul a legjobb filmek közé is bekerült a rövid listán.

Február 9-ig nem tudjuk meg, hogy a Netflix, mint első streaming platform hogyan teljesít az Oscaron, az viszont semmiképpen sem jó előjel, hogy a hírek szerint az akadémia tagjai – egyben szavazói – között még mindig nagyon sok olyan személy van, aki ellenzi a Netflix jelenlétét. Véleményük szerint ugyanis

a filmek streamelése rombolja a hagyományos filmipart

A Netflix pedig mindent elkövet, hogy bizonyítsa ennek ellenkezőjét, ennek egyik legerősebb bizonyítéka, hogy hosszútávú szerződést kötöttek New York történelmi mozijával, a Paris Theaterrel. Ezen törekvések fényében nem elképzelhetetlen, hogy a filmakadémia végül fejet hajt a Netflix előtt, és beismeri, a vállalatot – mint létező és tündöklő filmipari tényezőt – már nem lehet kikerülni.

Vesztesek: hátrányban a nők és a „nemfehérek”

Láthatatlan, aki nem heteroszexuális, fehér amerikai

Az Oscar soha nem arról volt híres, hogy tobzódtak volna a színes bőrű jelöltekben. A „mulasztások” azonban ebben az évben különösen szembetűnőek. Míg Bong Joon-ho alkotása, az Élősködők (Parasite) számos jelölést kapott, addig

az egyetlen nem fehér jelölt színész Cynthia Erivo a Harrietből.

Ráadásul Antonio Banderas az egyetlen nemzetközi filmcsillag, akit számításba vettek a filmakadémiánál.

Érdekes, hogy olyanokat sem jelöltek, akiket a szezon korábbi díjátadói – Golden Globe, kritikusi díjak – során igen. Így például Jennifer Lopezt a Hustlersből (A Wall Street pillangói), Awkwafinat a The Farewellből (Golden Globe nyertese), Lupita Nyong’o-t az Us-ból (Mi), Eddie Murphyt a Dolemite Is My Name-ből (A nevem Dolemite), vagy Szong Ganghót a Parazitából.

A női rendezők hendikepesek

A szakma szerint a filmakadémia tagjai továbbra sem rajonganak a női direktorokért.

Amikor Greta Gerwig 2018-ban jelölést kapott a Lady Birdért, mindössze csak az ötödik nő volt, akit a legjobb rendezők közé jelöltek az Oscar több mint 90 éves történelme során.

A másik négy Kathryn Bigelow (2010 Hurt Locker), Lina Wertmüller (1977 Seven Beauties), Jane Campion (1994 Piano) és Sofia Coppola (2004 Lost in Translation). Azok után, hogy a Gerwig rendezte Kisasszonyok (Little Women) hat jelölést kapott idén, mindenképpen érthetetlennek tűnik, hogy a rendezőt nem jelölték.

Gerwighez hasonlóan hidegen hagyta a Filmakadémiát Lorene Scafaria (Hustlers), Lulu Wang (The Farewell), Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood), Alma Har’el (Honey Boy), Olivia Wilde (Booksmart) és Mati Diop (Atlantics) is.

A nézők JLo-t siratják

A jelölések kihirdetése után természetesen jött a véleménycunami a nézőktől, akiknek a meglátásai mellett nem lehet elmenni szó nélkül. A nagyérdemű nem érti, hogy miként kaphattak egy pocsék film, nevezetesen a Bombshell (A botrány) színésznői jelöléseket.

A film jelölést sem kapott, de a legjobb főszereplők között találhatjuk Charlize Theront, a legjobb mellékszereplők közé pedig Margot Robbie került be. A Roger Alies-botrányt feldolgozó filmben szereplő hölgyek eddigi pályafutását a rajongók természetesen nem kérdőjelezik meg, ám

teljesen értetlenül állnak azelőtt, hogy Jennifer Lopez miért nem került be a legjobb női főszereplők közé, aki a Hustlers című filmben élete alakítását nyújtotta

– vagy legalábbis mindenképpen maradandóbbat, mint a Bombshell sztárjai.

Régi szokások, lassú reakciók

A VOX arról is beszámol, hogy évről évre rengeteg spekuláció kering arról, hogy a jelölés és díjazás során miért vannak eleve hátrányos helyzetben a nők, valamint a nem fehér bőrűek, és mindig arra a következtetésre jutnak, hogy bár az Amerikai Filmakadémia keményen dolgozik a közvélemény által hátrányos helyzetűnek tartott rasszok, csoportok, és nemek jogaiért, borzalmasan nehéz újítani egy olyan intézményben, amelynek óriási testülete, régi szokásokhoz ragaszkodó tagjai, és lassan reagáló rendszere van.