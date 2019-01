Ismét tarolt a Zöld könyv

Peter Farelly Zöld könyv című filmje kapta meg a legjobb filmnek járó díjat az Amerikai Producerek Céhétől (PGA) a Beverly Hillsben szombaton rendezett 30. díjátadó gálán.

A Zöld könyv, amely a hónap elején három Golden Globe-díjat is elnyert, egyebek között olyan vetélytársakat előzött meg, mint a BlacKkKlansman, a Fekete párduc, a Bohém rapszódia, A kedvenc, a Roma, a Csillag születik vagy az Alelnök.

A PGA díjait nagy figyelem kíséri az amerikai filmiparban, mivel az elmúlt 30 évben, amióta a céh odaítéli díjait, mintegy 20 alkalommal kapta meg a producerek által legjobbnak választott alkotás az amerikai filmakadémia Oscar-díját. Az idei Oscar-jelöléseket kedden hozza nyilvánosságra a filmakadémia.

Az amerikai szegregációs korszakban játszódó road movie a Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítóktól három Golden Globe-díjat kapott január 6-án, elnyerte a legjobb musicalnek vagy komédiának járó díjat, a legjobb forgatókönyv díját és a legjobb férfi mellékszereplő díját is.

Amikor a Dumb és Dumbert csinálod, soha nem számítasz arra, hogy díjat kapsz

– mondta Peter Farelly a díjat átvéve. „Annyira hálás vagyok, hogy ebben a szakmában dolgozhatok” – tette hozzá.

A producerek a legjobb dokumentumfilmnek Fred Rogers Won’t You Be My Neighbour című filmjét, a legjobb animációnak a Pókember – Irány a Pókverzum című alkotást választották.

A producerek a The Americans című sorozatot tartották 2018 legjobb televíziós drámájának, a legjobb komédiának a The Marvelous Mrs. Maisel című sorozatot, amely tavaly szintén elnyerte e kategóriában díjukat.