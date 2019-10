Muszorgszkij és Prokofjev az Orosz Zenei Fesztiválon

Kevéssé ismert műveket mutat be az idei Orosz Zenei Fesztivál, október 7. és 12. között hangversenyekkel, kiállítással, irodalmi esttel és gyerekelőadással.

A fesztivál minden napja más és más zenei műfajt vonultat fel, így lesz dal-, kamara-, zenekari és zongoraest, megszólalnak kórusművek, emellett irodalmi programmal, filmvetítéssel és gyerekeknek szóló, hangszerbemutatóval egybekötött előadással is készülnek. A kísérőprogramok között filmvetítés és kiállítás is szerepel – mondta el Szabó Marcell zongoraművész, a fesztivál művészeti vezetője.

Az idei rendezvény kiemelt figyelmet fordít a 180 éve született Muszorgszkij munkásságára, a zenés irodalmi esten a leveleiből hallhat részleteket a közönség Pregun Tamás zongoraművész és Meskó Bánk előadóművész közreműködésével. Az Orosz Nemzeti Zenei Múzeum kiállítása többek között Muszorgszkij operáit, díszletterveket, kéziratokat, korabeli kritikákat ismertet meg a látogatókkal, akik vetítésen tekinthetik meg a Borisz Godunov című operát.

Rimszkij-Korszakov születésének 175. évfordulója alkalmából Anatolij Fokanov operaénekes dalestet ad Demény Balázs Junior Prima-díjas zongoraművész kíséretében az Orosz Kulturális Központban – hívta fel a figyelmet a programra a művészeti vezető.

A nyitóhangversenyen Prokofjev I. szimfóniája és az I. zongoraverseny hangzik el a Rómeó és Júlia című alkotás részletei mellett Szabó Marcell zongoraművész és a Kodály Filharmonikusok Debrecen előadásában, Somogyi-Tóth Dániel vezényletével. A fesztivál meghívására érkező orosz guszli együttes pedig az orosz népzenébe ad bepillantást tradicionális pengetős hangszereik segítségével. Zárásként a debreceni Kodály Kórus Csajkovszkij Vesperását adja elő a Szent István-bazilikában Szabó Sipos Máté dirigálásával.

A programok közül néhány regisztrációköteles, így a filmvetítések és a gyerekelőadás – mondta el Szabó Marcell, hozzátéve: a rendezvényen fellép mások mellett Fokanov Anatolij operaénekes, a Kruppa Vonósnégyes, a Gugyi Gorazdo folklóregyüttes, Tabányi Tibor nagybőgős, a Kodály Kórus Debrecen, a Kodály Filharmonikusok Debrecen, Pregun Tamás, Demény Balázs és Palojtay János zongoraművész, a gyerekeket Lukácsházi Győző és Pro Musica Fúvósötös várja.

A művészeti vezető kiemelte: szeretné a kevéssé ismert műveket is megismertetni a nagyközönséggel, hogy merjenek mélyebbre ásni, jobban elmerülni a komolyzenében, mert csodákat lehet találni. Hozzátette azt is, hogy véleménye szerint az orosz lélek hasonló a magyaréhoz, az ő életüket és zenéjüket is áthatja a melankólia, a nehéz sors tudata, így könnyű ráhangolódni.