Új módszerrel javítanák az iskolások szövegértését

Digitális szövegértés-fejlesztő iskolai pilot program indul, amelynek keretében 34 vidéki iskolában mintegy ezer diák kap hozzáférést az ajánlott és kötelező olvasmányok mellett a kortárs kedvenceket innovatív, interaktív formában kínáló könyvtárhoz.

Digitális szövegértés-fejlesztő iskolai program indul. a Klebelsberg Központ egy magyar startuptól, a BOOKR Kids-től vásárolt szoftver csomagot a tankerületi fenntartású iskolákban korábban kiosztott tabletekre.

A BOOKR Suli egy kötelező és ajánlott olvasmányokból álló interaktív könyvtár, amely

16 megye 34 egytől-egyig vidéki, túlnyomórészt kistelepülési iskolájában,

mintegy ezer tanulóhoz jut majd el a 2019/2020-as tanév, egyben a program első félévében.

A tabletre és mobilra letölthető BOOKR Suli polcain a Nemzeti Alaptanterv ajánlásainak megfelelő digitális interaktív könyvek találhatók meg. A készítők a klasszikusokat új, a mai gyerekek számára könnyebben befogadható illusztrációkkal álmodták újra. Fiatal dizájnerek rajzolták meg a kötelezők olyan ikonikus karaktereit, mint Toldi, Boka vagy Steinmann, a jó tanuló.

Az alkalmazásban a pedagógusok által nagyra értékelt, olyan modern kedvencek is helyet kaptak, mint Lackfi János vagy Varró Dániel művei.

A könyvekhez nemcsak hangos felolvasás tartozik, hanem illusztrációk is. A készítők ügyeltek arra is, hogy az interakciók ne vonják el a gyerekek figyelmét a szövegről. A történetek gördülékenyen, folyamszerűen haladnak előre, átsegítve az olvasót a nehezebb részek értelmezésében. A könyvek végén található feladatok pedig ráerősítenek erre a mechanizmusra, a történetben való elmélyedést segítik. A könyvek szótagolt vagy diszlexiabarát verzióban is elérhetők. A tanárokat pedig mintaóra-vázlatokkal, oktatási segédanyagokkal és pedagógus továbbképzéssel is segíti a BOOKR Kids – közölték.