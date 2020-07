Donald Trump nem akarja elhalasztani a választást, csak a levélszavazás miatt aggódik

Donald Trump amerikai elnök kijelentette csütörtök esti fehér házi sajtóértekezletén, hogy nem akarja elhalasztani a novemberi elnökválasztást, csak a levélszavazás megbízhatatlansága miatt aggódik.

„Választást akarok és eredményt, sokkal, de sokkal jobban mint önök” – jelentette ki az elnök és hangsúlyozta, hogy „nem akar három hónapig várni és aztán szembesülni azzal, hogy hiányoznak a szavazócédulák”.

A választás eredményeit már a választás éjszakáján ismernünk kell, nem napokkal, hónapokkal, sőt, akár évekkel később

– mondta.

Trump csütörtök reggel az egyik Twitter-bejegyzésében vetette fel a november elején esedékes elnökválasztás elhalasztását. Arra hivatkozott, hogy a koronavírus-járvány kezdete óta egyre gyakrabban szóba kerülő, levélben történő szavazás „a legpontatlanabb és legcsalárdabb választás” lenne az amerikai történelemben.

Felvetését a saját pártja legbefolyásosabb politikusai is elutasították. A demokrata párti politikusok közül eddig Tom Udall új-mexikói szenátor utasította el a felvetést, a demokrácia elleni támadásnak minősítve azt. Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke pedig úgy reagált, hogy idézte az alkotmányból azt a részt, miszerint a szövetségi törvényhozás joga meghatározni a választás napját.

Az elnök sajtóértekezletén kitartott amellett, hogy

a levélszavazás csalás lehetőségeit rejti magában.

Ennek alátámasztására bemutatott három újságcikket. Az egyik a The Wall Street Journal július 20-án Levélszavazási katasztrófa New Yorkban címmel megjelent szerkesztőségi állásfoglalása, amely arról szól, hogy a június 23-ai New York-i előválasztások után egy hónappal még mindig nem lehet tudni, ki nyert, mert eltűntek szavazatok, és per folyik a még mindig nem végleges választási eredmény miatt.

Trump felmutatott egy olyan elemzést is, amely a CBS televízió honlapján egy héttel ezelőtt jelent meg, és a levélszavazás eddigi tapasztalatok szerinti problémáival foglalkozik, valamint azzal, hogy milyen más gondok várhatók a választásokon. Továbbá idézett egy hasonló tartalmú cikket a The Washington Post című liberális lapból is. A Post írása azt részletezte, hogy az idei előválasztásokon több tízezernyi levélszavazatnak egyszerűen nyoma veszett.

Az elnök a sajtóértekezleten megismételte azt a véleményét, hogy „a levélszavazás a legnagyobb csaláshoz fog vezetni. ”A buta emberek talán nincsenek is ezzel tisztában„ – tette hozzá.