Együttműködést ígér Németországban a CDU és a CSU

A 2018-ban folytatott viták után új fejezetet kezd és a konstruktív, építő együttműködésre törekszik az új évben a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége – hangsúlyozta a két párt új elnöke kedden Berlinben, első közös nyilvános rendezvényükön.

Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-elnök és Markus Söder, a CSU vezetője négyszemközti megbeszélésük után tartott tájékoztatójukon elmondták, hogy „új szakasz” kezdődik a pártszövetség történetében.

Ez a többi között a migráció és a menekültügy területére is érvényes, így

a 2015 óta történtek elemzését szolgáló februári CDU-s tanácskozásra meghívják a CSU vezető szakpolitikusát, Joachim Herrmann bajor belügyminisztert is

– mondta Annegret Kramp-Karrenbauer.

Markus Söder aláhúzta: a migrációról folytatott tavalyi viták miatt nem irányult kellő figyelem arra, hogy sikerült megteremteni „a humanitás és a rend egyensúlyát”. Az eredményeket jelzi, hogy

csak Bajorországban több mint 90 ezer menekült talált állást 2018 végéig

– mondta.

Mindkét párt vezetője hangsúlyozta, hogy gyakorlatias, „praktikus” politikára van szükség azért is, hogy visszanyerjék mindazon választók bizalmát, akik a migrációval kapcsolatos aggodalom, elbizonytalanodás miatt más pártokhoz sodródtak. Ezzel összefüggésben Markus Söder arról is szólt, hogy a CDU/CSU új jobboldali vetélytársa, az Alternatíva Németországnak (AfD) nem csalódott konzervatívok pártja, hanem egyértelműen szélsőséges erő. A Zöldek „sem szentek”, és a CDU/CSU-nak velük szemben is határozottan fel kell lépnie.

Kiemelte, hogy

mindhárom eszmei irányzatot, a konzervatív mellett a liberális és a keresztényszociális gondolatkört is meg kell jeleníteni a pártszövetség politikájában.

A CDU-ban végrehajtott elnökváltással, Angela Merkel kancellár pártvezetői tevékenységének befejezésével kapcsolatban megjegyezte: örömteli, hogy a CDU újra „felfedezte konzervatív lelkét”.

Annegret Kramp-Karrenbauer aláhúzta, hogy az eddiginél szorosabb együttműködés kezdődik, ezt jelzi, hogy a CDU és a CSU elnöksége a hétfői ülésük egy részét egy telefonkonferencia keretében közösen tartották, amire három éve nem volt példa.

Az EP-választás kampányában is közösen küzdenek a választókért, a CSU-s Manfred Weber – az Európai Néppárt úgynevezett csúcsjelöltje – vezetésével, az első nagy rendezvényt április 27-én tartják – mondta Annegret Kramp-Karrenbauer. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy Angela Merkel is részt vesz majd a választási kampányban.