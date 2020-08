Karanténnal indult Babos US Openje

Babos Tímea a leálláskor 5 hétig nem fogott ütőt, de a US Open előtt teljes gázra kapcsolt. Már Amerikában van, ahol csak a hotel és a pálya között mozoghat. Interjú.

– Hosszas gondolkodás után utazott el New Yorkba. Mit tudunk, milyen körülmények között kell lenni a versenyzőknek a helyszínen?

– Hétfőn érkeztem New Yorkba, a belépéskor semmilyen probléma nem adódott, de ezt az USTA garantálta is. Érkezés után azonnal Covid-tesztet csináltak a kijelölt hotelben, majd 24 órás „hotelkarantén” következett. Negatív teszt esetén legkorábban szerdán kezdhetek edzeni. A már helyszínen lévő játékosok szerint nagyon szigorúan veszik a biztonsági előírásokat: kizárólag a szálloda és a pálya között mozoghatunk. Aki nem tartja be a szabályokat, pénzbüntetést kaphat, sőt, akár ki is zárhatják a versenyből. Ha stábtag szegi meg az előírásokat, a jövő évi akkreditációját is elveszítheti. A szervezők nem mernek kockáztatni, nehogy tucatnyi megbetegedés legyen a vége…

– Mi okozhatja a versenyzőknek a legnagyobb megpróbáltatást pszichésen?

– Ilyen körülmények között még biztosan nem játszottunk. Furcsa lesz, hogy a világ legnagyobb stadionja kong az ürességtől, hatalmas lesz a tér, a hangulat pedig valószínűleg nyomott. A US Open egyik varázsa pont a nyüzsgő tömeg, az őrült drukkerek, a zene és persze Manhattan. Ez idén mind-mind kimarad, és hiányozni fog nagyon.

– Korábban azt nyilatkozta, nem indul a US Openen. Miért döntött mégis az utazás mellett?

– New Yorkban a szigorú intézkedések és a sok lemondás ellenére is meghagyták a verseny Grand Slam-titulusát, így szakmailag és anyagilag is jó lehetőséget jelenthet a US Open. Természetesen egyeztettem az edzőmmel és a családommal, ugyanis először nem szerettem volna menni, de végül az indulás melletti érvek egy icipicivel többet nyomtak a latban. Hosszas dilemma előzte meg a döntést, de nagyon hiányzik már a versenyzés, a kihívás.

– Egyeztetett Kristina Mladenoviccsal az indulásról? Indulnak párosban?

– Kikit március óta nem láttam, de rengeteget beszéltünk, videochateltünk. Ő már ott van, hiszen indult a Cincinatti-i versenyen, amit idén Flushing Meadowsba tettek át. Ő már korábban elkezdte a szezont, játszott pár felvezetőmeccset, de az igazi kihívás mindenkinek a visszarázódás lesz. Az elmúlt hetekben rengeteg érdekes eredmény született, a kihagyás mindenkit megviselt, kell egy kis idő, amíg visszajön a meccsrutin. Ez érthető és várható is, talán annyiban könnyebb kezelni ezt, hogy mindenki ugyanabban a cipőben jár.

– Kiszámolta valaha, hogy az elmúlt időszakban nagyjából mennyi pénzt bukott a leállás miatt?

– Nem számolgatok, de a teniszezők keresete nyilvános. Szerencsés vagyok, hiszen én nem fizetéstől fizetésig élek, vannak tartalékaim, és nem veszítettem el az állásom.

– Tud valamit azokról a játékosokról, akik nem rendelkeztek nagy tartalékkal? Mihez kezdtek a karantén ideje alatt, miből éltek?

– A kisebb versenyek újraindulása még várat magára, továbbá a US Openen kvalifikációs torna sincs idén, így jelentős bevételtől estek el a 100-120-on kívüli játékosok. Nehéz helyzetben van a WTA, az ATP és az ITF is, hiszen az embereket a nagy nevek vonzzák be, mégis az összes játékosnak segíteni kellene, ami persze lehetetlen. Ezen felül különbséget kellene tenni egy feltörekvő fiatal és egy idősebb között is, nem egyszerű tehát megoldást találni.

– Mi a véleménye Novak Djokovicék kezdeményezéséről, miszerint létrehoztak az alacsonyabban rangsorolt játékosoknak egy pénzügyi segélyalapot? Dominic Thiem például kifejezetten ellenezte, mondván nem az ő dolguk segíteni. Mit tud ennek a kezdeményezésnek a sorsáról?

– Szép tőlük, hogy adni szeretnének, de az összes játékost nem kötelezhetik erre. Vegyük például a világranglista „nyolcvanikszedik” helyezettjét, aki januárban tört be a top 100-ba. Még élvezni sem tudta, hiszen leállt a versenytenisz. Ami Djokovicnak százalékokban mérve filléreket jelent, egy 80-90. játékosnak egy kisebb vagyont, amely esetlegesen az edzője és stábja több havi fizetését, ergo az ő megélhetését biztosítja. Továbbá, ahogy mondtam, rengeteg különböző kritérium van, ki érdemelné meg, ki nem, így ehhez én nem szeretnék többet hozzáfűzni, ez nem az én tisztem.

– Amikor itthon teljes leállás volt, hogyan tudta formában tartani magát?

– Az első öt hétben nem fogtam ütőt, de a sportolás persze nem maradt ki. Futottam, bicikliztem, jógáztam, bokszoltam, aztán szép lassan elkezdtem játszani is. Először csak heti néhányszor, aztán minden nap, az utóbbi hetekben pedig már napi kétszer. Nehéz volt edzeni, hiszen nem igazán tudtam, hogy mire készülök, de amint elkezdtem fontolgatni a US Opent, teljes gázra kapcsoltam. Fizikailag szerintem rendben vagyok, de ahogy mondtam, vissza kell rázódni.

– Mit vár az idei US Opentől? Mindenki formán kívül teniszezik majd, így kiszámíthatatlan, totális őrület lesz meglepetésekkel, vagy kipihent, fókuszált játékot vár általánosságban?

– Az utóbbi időben sok meglepetés született, így biztos, hogy lesz megint pár fekete ló, illetve, lehet, hogy új Slam-győztest avatunk. Nehéz jósolgatni, nem találkoztam senkivel hónapok óta, ha a helyszínen leszek, talán jobban látom a játékosok formáját. A szokásos nevekkel számolni kell, Djokovic győzelmét biztosan sokan várják, pláne, hogy Nadal, Federer és Wawrinka sem lesz ott. A nőknél szintén számottevő a hiányzók névsora, de nem hiszem, hogy Serena átsétálna a mezőnyön, sőt!

– Mik a tervek a továbbiakra nézve, lehet egyáltalán tervezni?

– A madridi versenyt már törölték, így maradt Róma és a Roland Garros, ahol címvédőként állunk rajthoz párosban. Eddig ez szerepel a naptáramban. Az ázsiai versenyeket, így a shenzeni vébét is törölték, sok helyszín már nem maradt. Nem tervezek, egyelőre sajnos lehetetlen.