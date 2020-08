Jön a Drive to Survive harmadik évada a Netflixen

Jó hírünk van a Forma-1 szerelmeseinek! A Racefans.net portálra hivatkozva a motorsport.com azt írja, hogy néhány forgatócsoport elkísért pár csapatot az évad első hétvégéire. A szakportál szerint a Netflix stábja egyébként már a februári téli tesztek alkalmával is jelen volt Barcelonában, utána viszont beütött a vírus miatti leállás, ezért nem tudtak forgatni.

„Az első két évad erős nézettségét követően a filmes csapatok már a harmadik felvonáson dolgoznak” – jelentette be Chase Carey egy médiaesemény során.

A stáb a McLarenhez és a Red Bullhoz csatlakozott az osztrák évadnyitón.

A You Tube-on is lesz F1

A Forma–1 az online tér további platformján is próbálja megvetni lábát.

Partnerséget kötöttünk a Youtube-bal is, hogy élőben közvetítsük majd a Német Nagydíjat a Nürburgringről. Ez lesz az első alkalom, hogy bizonyos országok nézői teljesen ingyen nézhetnek majd végig egy versenyhétvégét a Youtube-csatornán

– hangsúlyozta Carey.

Ezen felül arra is kitért, hogy keresik a lehetőségeket, melyekkel a saját élő streaming szolgáltatásukat, az F1 TV Pro-t minél több piacra el tudják juttatni. „Számomra most a legfontosabb dolog az F1 TV Pro-t illetően a minőség mellett az, hogy növeljük a felhasználóbázis hozzáférését. Ezért több helyen is inkább egyfajta partnerséget akarunk kialakítani, és azt szeretnénk, hogy egy hagyományos tévénéző számára még jobbá tehessük az élményt ez olyan termékkel, amely az igazi rajongóknak készült. Szóval ezen extra élmény, és a partnereinkkel való munka révén olyasmit hoznánk létre, amelyet bővíthetünk a későbbiekben és osztozhatunk a sikerén is.”

„Több országban is mindenképpen egy önálló szolgáltatásként kezeljük a dolgot, amely alternatíva lehet a hagyományos tévézés helyett. A világ digitális oldala, pozitív módon, továbbra is robbanásszerűen növeli a nézői interakciónkat, valamint az általunk kínált termékek utáni keresletet. Az étvágynak ezen a téren nincsen határa. Keressük a lehetőségeket, hogy javítsuk és bővítsük a szolgáltatást” – tette hozzá Chase Carey.