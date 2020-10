Manny Pacquiao rendet tesz az influenszerek között

A 41 éves boxlegenda hamarosan az élet egy teljesen új területén próbálja ki magát: elindítja a saját pénzügyi platformját, amellyel az influenszerek, a hirdetők és nem utolsó sorban a rajongók virtuális kánaánjának megteremtését célozta be.

Ez lesz a PacPay

– a Pac Technologies zászlóshajója. Lassan már a Trump család is megirigyelhetné az egyre terebélyesedő üzleti branddé váló Pacquiao nevet, sőt, talán az elég innovatív ötletüket is. A szenátorként is regnáló sportoló a PacPay-t olyan felületnek – startup nyelven közösségnek – szánja, ahol a nagy követőtáborral bíró influenszerek és a rajtuk keresztül hirdetni vágyó cégek könnyen, gyorsan és minden fél számára biztonságos keretek között tudnak majd együttműködni.

A felületen megszabott kereteket állítana fel a marketingkampányok tető alá hozására,

hogy ne legyen gond az egyébként gyakran követhetetlen kifizetésekkel, de a kampányoknál várt elérési mutatók nyomon követésével sem.

A BBC is felkereste Manny Pacquiao-t, aki nem hazudtolta meg önmagát:

az embereket mindig is érdekelte, ha valami újba vágtam a fejszémet. Ez most sincs másképp: nagyon sok sportoló, influenszer és üzletember barátom jelezte már, hogy ki nem hagynák, hogy beszálljanak a vállalkozásomba.

A PacPay első körben hazai terepen, a Fülöp-szigeteken és Szingapúrban indul el, hogy aztán a tervek szerint továbbterjeszkedjen Ázsia-szerte. Ehhez mérten a Pac Technologies több vasat tart a tűzben. A brandépítés mellett éppen azért lobbizik, hogy a saját szolgáltató felületein online lehessen bizonyos egészségügyi szolgáltatásokért fizetni – ami a kommunikációjuk szerint a koronavírus mérsékelése terén is nagy piros pontot jelentene Ázsiának.

Manny Pacquiao egyébként mindig is hangoztatta, hogy a profiton kívül a népe – a filippinók – jólétéért is dolgozik. Régi cimborájával, az Alibaba-tulajdonos Jack Ma-val például tavasszal 50 ezer koronavírus-teszttel támogatták meg a Fülöp-szigeteki egészségügyi ellátórendszert.