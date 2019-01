Ragaszkodnak Dárdaihoz Berlinben

A következő szezonban is Dárdai Pál lesz a Hertha BSC labdarúgócsapatának vezetőedzője.

Az erről szóló megállapodást csütörtökön jelentették be, Michael Preetz klubmenedzser ugyanakkor ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a 42 éves magyar szakember helyzete különleges. Nem építettek be új kitételt a szerződésbe, amely továbbra is határozatlan időre szól, s Dárdai valamikor majd ismét – ahogy korábban is – a klub utánpótlásában fog tevékenykedni.

Beszéltünk egymással, és újra megállapodtunk abban, hogy közösen megyünk tovább az úton, azaz Pál ebben az idényben és a következőben is az edzőnk lesz

– jelentette ki Preetz a Bundesliga-csapatra gondolva.

Dárdait 2015. február 5-én nevezték ki vezetőedzőnek a berlini klubnál – akkor még a magyar válogatott szövetségi kapitánya is ő volt –, jelenleg a Freiburgot irányító Christian Streich után ő a leghosszabb ideje posztján lévő tréner a német élvonalban.